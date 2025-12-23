https://ria.ru/20251223/ubiystvo-2064094285.html
В Ленинградской области нашли тела двух мужчин
В Ленинградской области нашли тела двух мужчин
Житель деревни в Ленинградской области застрелил сына из ружья, а потом покончил с собой, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 23.12.2025
происшествия
ленинградская область
россия
волосовский район
ленинградская область
россия
волосовский район
происшествия, ленинградская область, россия, волосовский район
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Волосовский район
В Ленинградской области нашли тела двух мужчин
В Ленинградской области мужчина застрелил сына из ружья и покончил с собой