Конгрессвумен подала в суд на Трампа
10:03 23.12.2025 (обновлено: 12:17 23.12.2025)
Конгрессвумен подала в суд на Трампа
в мире
вашингтон (штат)
сша
россия
дональд трамп
каролин левитт
карин жан-пьер
Конгрессвумен подала в суд на Трампа

РИА Новоссти: конгрессвумен Битти подала в суд на Трампа из-за Кеннеди-центра

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в Белом доме - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Член совета директоров Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, конгрессвумен Джойс Битти подала в суд на президента Дональда Трампа из-за готовящегося переименования учреждения в Центр Трампа и Кеннеди, следует из документа, с которым ознакомились РИА Новости.
"Поскольку конгресс дал центру название на основании статута, переименование Кеннеди-центра требует акта конгресса", — говорится в заявлении.
Выступление Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Трамп назвал NYT угрозой национальной безопасности
Вчера, 09:12
Битти обвила Трампа и назначенных им членов совета директоров в нарушении как федерального закона, так и ее прав: когда она дистанционно участвовала в заседании, посвященном переименованию, и пыталась выступить против, ей отключили звук.
"Захват ответчиком Трампом этого легендарного национального учреждения немедленно нанес ущерб Кеннеди-центру. Крупные деятели искусства разорвали связи с Кеннеди-центром, <…> посещаемость резко упала", — говорится в документе.
Истица просит суд признать решение совета директоров незаконным и вернуть прежнее название.
О переименовании Кеннеди-центра — главной театрально-концертной площадки Вашингтона — стало известно на прошлой неделе. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, совет директоров принял решение единогласно.
В феврале, вскоре после возвращения в Белый дом, Трамп начал культурную реформу. Так, он сменил руководство Кеннеди-центра. В частности, недовольство президента вызвали "антиамериканская пропаганда" и обилие мероприятий, связанных с ЛГБТ*. Например, там вручали премии трансгендерам, устраивали ЛГБТ*-мероприятия для детей, а на крыше — "дрэг-завтраки".
В результате Трамп сам стал председателем попечительского совета центра. Кроме того, он исключил из состава бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Здание Института мира США (USIP) в Вашингтоне. 3 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Институт мира США переименовали в честь Трампа
4 декабря, 06:49
 
В миреВашингтон (штат)СШАРоссияДональд ТрампКаролин ЛевиттКарин Жан-Пьер
 
 
