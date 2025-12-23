Конгрессвумен подала в суд на Трампа

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Член совета директоров Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, конгрессвумен Джойс Битти подала в суд на президента Дональда Трампа из-за готовящегося переименования учреждения в Центр Трампа и Кеннеди, следует из документа, с которым ознакомились РИА Новости.

В феврале, вскоре после возвращения в Белый дом, Трамп начал культурную реформу. Так, он сменил руководство Кеннеди-центра. В частности, недовольство президента вызвали "антиамериканская пропаганда" и обилие мероприятий, связанных с ЛГБТ*. Например, там вручали премии трансгендерам, устраивали ЛГБТ*-мероприятия для детей, а на крыше — "дрэг-завтраки".