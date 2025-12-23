Трамп считает, что Клинтон справится с последствиями дела Эпштейна

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник назвал бывшего американского лидера Билла Клинтона "большим мальчиком", который справится с последствиями публикаций фото из дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна.

Ранее во исполнение принятого в ноябре закона были опубликованы материалы из дела скандального финансиста. Минюст опубликовал в том числе фото Клинтона, обнимающегося с девушками. Также опубликована фотография Клинтона в бассейне с девушкой и сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.