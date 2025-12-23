Трамп считает, что Клинтон справится с последствиями дела Эпштейна

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник назвал бывшего американского лидера Билла Клинтона "большим мальчиком", который справится с последствиями публикаций фото из дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна.
В понедельник пресс-секретарь Клинтона Анхель Уренья после публикации фотографий бывшего американского лидера из дела обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними Эпштейна потребовал предать огласке и другие материалы с политиком. Он указал Белому дому, что отказ от таких действий "подтвердит подозрения, что действия минюста - не об открытости, а об инсинуациях". "Избирательную" публикацию пресс-секретарь Клинтона назвал неправильной.
"Мне не нравится, что показывают фотографии Билла Клинтона. Мне не нравится, что показывают фотографии других людей. Я думаю, это ужасно. Я думаю, Билл Клинтон - большой мальчик, он справится, но, вероятно, сейчас публикуются фотографии других людей, которые невинно встречались с Джеффри Эпштейном много лет назад, и это уважаемые банкиры, юристы и другие люди", - сказал Трамп журналистам в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.
Ранее во исполнение принятого в ноябре закона были опубликованы материалы из дела скандального финансиста. Минюст опубликовал в том числе фото Клинтона, обнимающегося с девушками. Также опубликована фотография Клинтона в бассейне с девушкой и сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное. При этом самого Трампа подозревают в связях с Эпштейном, однако конкретных доказательств незаконных действий представлено не было.