Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает, что Клинтон справится с последствиями дела Эпштейна - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:23 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/tramp-2063981209.html
Трамп считает, что Клинтон справится с последствиями дела Эпштейна
Трамп считает, что Клинтон справится с последствиями дела Эпштейна - РИА Новости, 23.12.2025
Трамп считает, что Клинтон справится с последствиями дела Эпштейна
Президент США Дональд Трамп во вторник назвал бывшего американского лидера Билла Клинтона "большим мальчиком", который справится с последствиями публикаций фото РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T02:23:00+03:00
2025-12-23T02:23:00+03:00
в мире
сша
флорида
нью-йорк (город)
джеффри эпштейн
билл клинтон
дональд трамп
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20251222/klinton-2063969101.html
https://ria.ru/20251223/tramp-2063981038.html
сша
флорида
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, флорида, нью-йорк (город), джеффри эпштейн, билл клинтон, дональд трамп, фбр
В мире, США, Флорида, Нью-Йорк (город), Джеффри Эпштейн, Билл Клинтон, Дональд Трамп, ФБР
Трамп считает, что Клинтон справится с последствиями дела Эпштейна

Трамп: Клинтон справится с последствиями публикации фото по делу Эпштейна

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник назвал бывшего американского лидера Билла Клинтона "большим мальчиком", который справится с последствиями публикаций фото из дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна.
В понедельник пресс-секретарь Клинтона Анхель Уренья после публикации фотографий бывшего американского лидера из дела обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними Эпштейна потребовал предать огласке и другие материалы с политиком. Он указал Белому дому, что отказ от таких действий "подтвердит подозрения, что действия минюста - не об открытости, а об инсинуациях". "Избирательную" публикацию пресс-секретарь Клинтона назвал неправильной.
Бывший президент США Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Пресс-секретарь Клинтона потребовал огласить и другие фото с политиком
Вчера, 23:18
"Мне не нравится, что показывают фотографии Билла Клинтона. Мне не нравится, что показывают фотографии других людей. Я думаю, это ужасно. Я думаю, Билл Клинтон - большой мальчик, он справится, но, вероятно, сейчас публикуются фотографии других людей, которые невинно встречались с Джеффри Эпштейном много лет назад, и это уважаемые банкиры, юристы и другие люди", - сказал Трамп журналистам в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.
Ранее во исполнение принятого в ноябре закона были опубликованы материалы из дела скандального финансиста. Минюст опубликовал в том числе фото Клинтона, обнимающегося с девушками. Также опубликована фотография Клинтона в бассейне с девушкой и сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное. При этом самого Трампа подозревают в связях с Эпштейном, однако конкретных доказательств незаконных действий представлено не было.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Трамп заявил, что дело Эпштейна завершено
02:21
 
В миреСШАФлоридаНью-Йорк (город)Джеффри ЭпштейнБилл КлинтонДональд ТрампФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала