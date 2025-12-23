Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что дело Эпштейна завершено
02:21 23.12.2025
Трамп заявил, что дело Эпштейна завершено
Трамп заявил, что дело Эпштейна завершено
Дело скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна казалось завершенным, но про него продолжают спрашивать, чтобы отвлечь от успехов нынешней администрации, РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T02:21:00+03:00
2025-12-23T02:21:00+03:00
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Дело скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна казалось завершенным, но про него продолжают спрашивать, чтобы отвлечь от успехов нынешней администрации, пожаловался президент США Дональд Трамп.
"Например, сейчас мы строим самые большие корабли в мире, самые мощные корабли в мире, а меня продолжают спрашивать про Джеффри Эпштейна. Я думал это завершено", - сказал Трамп журналистам, начав в очередной раз перечислять все заслуги его администрации.
Минюст США убрал ряд файлов по делу Эпштейна, чтобы защитить жертв
21 декабря, 23:59
21 декабря, 23:59
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
Трамп прокомментировал свою связь с Эпштейном
17 ноября, 23:32
17 ноября, 23:32
 
