Трамп заявил, что дело Эпштейна завершено

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Дело скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна казалось завершенным, но про него продолжают спрашивать, чтобы отвлечь от успехов нынешней администрации, пожаловался президент США Дональд Трамп.