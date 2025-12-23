Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что стороны конфликта на Украине устали от его продолжения
02:19 23.12.2025
Трамп заявил, что стороны конфликта на Украине устали от его продолжения
Трамп заявил, что стороны конфликта на Украине устали от его продолжения
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что стороны конфликта на Украине устали от его продолжения. РИА Новости, 23.12.2025
в мире, россия, сша, киев, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, мирный план сша по украине, украина
В мире, Россия, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Мирный план США по Украине, Украина
Трамп заявил, что стороны конфликта на Украине устали от его продолжения

Трамп: стороны конфликта на Украине устали от его продолжения

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что стороны конфликта на Украине устали от его продолжения.
"Я думаю, что они все устали от этого", - сказал Трамп в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде.
Как отметил американский лидер, конфликт должен завершиться.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
