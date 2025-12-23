Токаев в беседе с Трампом отметил сложность урегулирования на Украине

АСТАНА, 23 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом отметил сложность урегулирования конфликта на Украине, вопрос требует компромисса, говорится в сообщении пресс-службы казахстанского лидера.

"Глава нашего государства подчеркнул сложность урегулирования украинского конфликта, где территориальный вопрос занимает доминирующее место и требует компромиссов с обеих сторон с учетом реальной ситуации "на поле", - говорится в сообщении.