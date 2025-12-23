Рейтинг@Mail.ru
Токаев в беседе с Трампом отметил сложность урегулирования на Украине
17:35 23.12.2025 (обновлено: 17:40 23.12.2025)
Токаев в беседе с Трампом отметил сложность урегулирования на Украине
Токаев в беседе с Трампом отметил сложность урегулирования на Украине

Токаев в беседе с Трампом отметил сложность урегулирования конфликта на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АСТАНА, 23 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом отметил сложность урегулирования конфликта на Украине, вопрос требует компромисса, говорится в сообщении пресс-службы казахстанского лидера.
"Глава нашего государства подчеркнул сложность урегулирования украинского конфликта, где территориальный вопрос занимает доминирующее место и требует компромиссов с обеих сторон с учетом реальной ситуации "на поле", - говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Трамп подарил Токаеву символический ключ от Белого дома и бейсболку
Вчера, 10:19
 
