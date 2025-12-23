https://ria.ru/20251223/tokaev-2064146765.html
Токаев пригласил Трампа посетить Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев пригласил американского лидера Дональда Трампа совершить визит в Казахстан в удобное для него время, сообщает... РИА Новости, 23.12.2025
в мире
казахстан
дональд трамп
