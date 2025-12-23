Группировка "Восток" при освобождении Андреевки зачистила более 500 зданий

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Восток" вместе с Андреевкой в Днепропетровской области освободили более девяти квадратных километров, зачистили более 500 зданий, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате наступательных действий подразделениями группировки войск "Восток" освобождён важный район обороны противника площадью более 9 квадратных километров. В ходе боёв зачищено около 510 зданий и строений. Противник понёс серьёзные потери в живой силы и технике", - говорится в сообщении.