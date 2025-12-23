Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Восток" при освобождении Андреевки зачистила более 500 зданий - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/svo-2064102081.html
Группировка "Восток" при освобождении Андреевки зачистила более 500 зданий
Группировка "Восток" при освобождении Андреевки зачистила более 500 зданий - РИА Новости, 23.12.2025
Группировка "Восток" при освобождении Андреевки зачистила более 500 зданий
Военнослужащие группировки "Восток" вместе с Андреевкой в Днепропетровской области освободили более девяти квадратных километров, зачистили более 500 зданий,... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T15:06:00+03:00
2025-12-23T15:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_0:96:3083:1830_1920x0_80_0_0_f2db93a4a52dfb3674eabaa039386145.jpg
https://ria.ru/20251223/voennye-2064055685.html
россия
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_0cd950219781cf90ddc1c42cc5987a0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Днепропетровская область
Группировка "Восток" при освобождении Андреевки зачистила более 500 зданий

МО РФ: группировка "Восток" при освобождении Андреевки зачистила более 500 домов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Восток" вместе с Андреевкой в Днепропетровской области освободили более девяти квадратных километров, зачистили более 500 зданий, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее во вторник ведомство сообщило об освобождении населённого пункта.
"В результате наступательных действий подразделениями группировки войск "Восток" освобождён важный район обороны противника площадью более 9 квадратных километров. В ходе боёв зачищено около 510 зданий и строений. Противник понёс серьёзные потери в живой силы и технике", - говорится в сообщении.
Населённый пункт протяжённостью более пяти километров, расположенный вдоль восточного берега реки Гайчур, освободили гвардейцы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток".
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Вчера, 12:30
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДнепропетровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала