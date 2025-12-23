https://ria.ru/20251223/svo-2064102081.html
Группировка "Восток" при освобождении Андреевки зачистила более 500 зданий
Группировка "Восток" при освобождении Андреевки зачистила более 500 зданий
Группировка "Восток" при освобождении Андреевки зачистила более 500 зданий
Военнослужащие группировки "Восток" вместе с Андреевкой в Днепропетровской области освободили более девяти квадратных километров, зачистили более 500 зданий,... РИА Новости, 23.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровская область
россия
днепропетровская область
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Восток" вместе с Андреевкой в Днепропетровской области освободили более девяти квадратных километров, зачистили более 500 зданий, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее во вторник ведомство сообщило об освобождении населённого пункта.
"В результате наступательных действий подразделениями группировки войск "Восток" освобождён важный район обороны противника площадью более 9 квадратных километров. В ходе боёв зачищено около 510 зданий и строений. Противник понёс серьёзные потери в живой силы и технике", - говорится в сообщении.
Населённый пункт протяжённостью более пяти километров, расположенный вдоль восточного берега реки Гайчур, освободили гвардейцы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток".