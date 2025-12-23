Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 23.12.2025 (обновлено: 16:11 23.12.2025)
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 23.12.2025
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в Днепропетровской и Харьковской областях, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.12.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы украины
харьковская область
днепропетровская область
харьковская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

ВС РФ взяли Андреевку в Днепропетровской области и Прилипку в Харьковской

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в Днепропетровской и Харьковской областях, сообщило Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Андреевка Днепропетровской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Андреевку в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Андреевку в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Андреевку в Днепропетровской области
В ведомстве уточнили, что взятие Андреевки позволило расширить плацдарм для наступления на западном берегу реки Гайчур. Бойцы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии освободили более девяти квадратных километров и зачистили более 500 зданий.
За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности "Востока" более 320 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Прилипку в Харьковской области
Подразделения группировки войск Север освободили Прилипку в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Прилипку в Харьковской области
Со своей стороны, группировка "Север" взяла Прилипку в Харьковской области. Потери Киева в зоне ее ответственности составили: до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, станция РЭБ и три склада.
Российская армия также нанесла удары по объектам портовой и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, пунктам управления дронов, а также временной дислокации войск противника и наемников в 140 районах.
Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу и 56 беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
