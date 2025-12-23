Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в Днепропетровской и Харьковской областях, Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в Днепропетровской и Харьковской областях, сообщило Минобороны.

« "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Андреевка Днепропетровской области", — говорится в сводке.

В ведомстве уточнили, что взятие Андреевки позволило расширить плацдарм для наступления на западном берегу реки Гайчур. Бойцы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии освободили более девяти квадратных километров и зачистили более 500 зданий.

За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности "Востока" более 320 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

РЭБ и три склада. Со своей стороны, группировка "Север" взяла Прилипку в Харьковской области . Потери Киева в зоне ее ответственности составили: до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, станцияи три склада.

Российская армия также нанесла удары по объектам портовой и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, пунктам управления дронов, а также временной дислокации войск противника и наемников в 140 районах.