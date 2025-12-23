https://ria.ru/20251223/svo-2064054942.html
Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в Днепропетровской и Харьковской областях, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.12.2025
харьковская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
ВС РФ взяли Андреевку в Днепропетровской области и Прилипку в Харьковской
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в Днепропетровской и Харьковской областях, сообщило
Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Андреевка Днепропетровской области", — говорится в сводке.
В ведомстве уточнили, что взятие Андреевки позволило расширить плацдарм для наступления на западном берегу реки Гайчур. Бойцы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии освободили более девяти квадратных километров и зачистили более 500 зданий.
За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности "Востока" более 320 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.
Со своей стороны, группировка "Север" взяла Прилипку в Харьковской области
. Потери Киева в зоне ее ответственности составили: до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, станция РЭБ
и три склада.
Российская армия также нанесла удары по объектам портовой и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, пунктам управления дронов, а также временной дислокации войск противника и наемников в 140 районах.
Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу и 56 беспилотников.