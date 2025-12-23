Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к экс-мэру Сочи 14 января - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/sud-2064155790.html
Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к экс-мэру Сочи 14 января
Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к экс-мэру Сочи 14 января - РИА Новости, 23.12.2025
Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к экс-мэру Сочи 14 января
Хостинский районный суд Сочи 14 января 2026 года приступит к рассмотрению по существу антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры России к экс-мэру Сочи... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T18:08:00+03:00
2025-12-23T18:08:00+03:00
россия
сочи
ленинградская область
алексей копайгородский
происшествия
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974685761_0:0:832:468_1920x0_80_0_0_7d1dab3706a9a1c2fa8bf4c715fe1cae.jpg
https://ria.ru/20251215/netreba-2062087646.html
https://ria.ru/20251211/isk-2061407877.html
https://ria.ru/20251211/sud-2061380490.html
россия
сочи
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974685761_81:0:818:553_1920x0_80_0_0_418148e2dd386ef02a1c636fba4fde2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сочи, ленинградская область, алексей копайгородский, происшествия, генеральная прокуратура рф
Россия, Сочи, Ленинградская область, Алексей Копайгородский, Происшествия, Генеральная прокуратура РФ
Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к экс-мэру Сочи 14 января

РИА Новости: суд рассмотрит иск к экс-мэру Сочи Копайгородскому 14 января

© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда | Перейти в медиабанкАлексей Копайгородский
Алексей Копайгородский - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда
Перейти в медиабанк
Алексей Копайгородский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 23 дек - РИА Новости. Хостинский районный суд Сочи 14 января 2026 года приступит к рассмотрению по существу антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры России к экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому и аффилированным лицам, дело признано подготовленным к судебному разбирательству, передает корреспондент РИА Новости из зала судебного заседания.
Ранее газета "Коммерсант" писала, что суд арестовал 77 объектов недвижимости и счета семьи, а сумма иска достигает 1,6 миллиарда рублей.
Всеволод Нетреба - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Экс-мэр Краснодара Нетреба прокомментировал вынесенный ему приговор
15 декабря, 11:41
"Суд определил признать дело подготовленным к судебному разбирательству ... и назначить судебное заседание на 14 января в 9.30", - сказала судья.
Согласно картотеке суда, в качестве ответчиков заявлены экс-мэр Сочи Копайгородский, его супруга Янина Копайгородская и ещё десять физических лиц, а также автономная некоммерческая организация "Мир детства", ООО "Алекс", ООО "Бизнес Комфорт-Юг", ООО "ТМ "Отражение", ООО "Хугге".
Судья в ходе заседания также определила обеспечить участие обоих супругов Копайгородских в судебном заседании 14 января лично посредством видеоконференцсвязи.
Суд также привлек Банк "Национальный стандарт" к участию в деле в качестве третьего лица, с которым Янина Копайгородская заключала кредитный договор с залогом имущества, являющегося предметом спора. Однако, в переданных суду документах отсутствовали сведения о конечной сумме долга, так как часть кредита уже была уплачена. Судья приобщила документы и запросила дополнительные сведения о кредите у представителя банка.
Из картотеки также следует, что суд направил исполнительные листы в отделы и отделения судебных приставов в Москву, Краснодар, Новороссийск, Всеволожск (Ленинградская область), Сочи и Донецк.
Игорь Греков - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Прокуратура снизила исковые требования к рязанскому экс-вице-губернатору
11 декабря, 15:42
"Коммерсант" ранее писал, что среди объектов имущества также значатся автомобили, складские помещения и земельные участки в Ленинградской области и Краснодарском крае. По информации газеты "Коммерсант", в иске Генеральная прокуратура указывает на то, что активы фактически принадлежат экс-мэру Сочи, а имущество приобретено за средства, источник которых не подтвержден. Защита в свою очередь настаивает на законности происхождения активов, пишет "Коммерсант".
Алексею Копайгородскому и его супруге Янине вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Копайгородскому также инкриминировали получение при посредничестве жены от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей (статьи 290 УК РФ и 291.1 УК РФ). Также Копайгородскому вменяется часть 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Кроме того, Янине Копайгородской предъявили обвинение по части 2 статьи 309 УК РФ (принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний). Следствие посчитало, что она пыталась оказать давление на свидетелей по уголовному делу ее и супруга. По этой причине суд в начале марта перевел Копайгородскую из-под домашнего ареста в СИЗО.
Свою вину супруги не признают.
В настоящее время следствие по делу завершено. Защита и обвиняемые знакомятся с материалами дела.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы. Арестован он был в конце сентября того же года. В декабре Верховный суд РФ продлил на полгода срок содержания под стражей Алексею Копайгородскому и его супруге Янине.
Алексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Суд оставил экс-губернатора Курской области Смирнова в СИЗО
11 декабря, 14:28
 
РоссияСочиЛенинградская областьАлексей КопайгородскийПроисшествияГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала