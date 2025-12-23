Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к экс-мэру Сочи 14 января

СОЧИ, 23 дек - РИА Новости. Хостинский районный суд Сочи 14 января 2026 года приступит к рассмотрению по существу антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры России к экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому и аффилированным лицам, дело признано подготовленным к судебному разбирательству, передает корреспондент РИА Новости из зала судебного заседания.

Ранее газета "Коммерсант" писала, что суд арестовал 77 объектов недвижимости и счета семьи, а сумма иска достигает 1,6 миллиарда рублей.

"Суд определил признать дело подготовленным к судебному разбирательству ... и назначить судебное заседание на 14 января в 9.30", - сказала судья.

Согласно картотеке суда, в качестве ответчиков заявлены экс-мэр Сочи Копайгородский, его супруга Янина Копайгородская и ещё десять физических лиц, а также автономная некоммерческая организация "Мир детства", ООО "Алекс", ООО "Бизнес Комфорт-Юг", ООО "ТМ "Отражение", ООО "Хугге".

Судья в ходе заседания также определила обеспечить участие обоих супругов Копайгородских в судебном заседании 14 января лично посредством видеоконференцсвязи.

Суд также привлек Банк "Национальный стандарт" к участию в деле в качестве третьего лица, с которым Янина Копайгородская заключала кредитный договор с залогом имущества, являющегося предметом спора. Однако, в переданных суду документах отсутствовали сведения о конечной сумме долга, так как часть кредита уже была уплачена. Судья приобщила документы и запросила дополнительные сведения о кредите у представителя банка.

"Коммерсант" ранее писал, что среди объектов имущества также значатся автомобили, складские помещения и земельные участки в Ленинградской области и Краснодарском крае . По информации газеты "Коммерсант", в иске Генеральная прокуратура указывает на то, что активы фактически принадлежат экс-мэру Сочи, а имущество приобретено за средства, источник которых не подтвержден. Защита в свою очередь настаивает на законности происхождения активов, пишет "Коммерсант".

Алексею Копайгородскому и его супруге Янине вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Копайгородскому также инкриминировали получение при посредничестве жены от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей (статьи 290 УК РФ и 291.1 УК РФ). Также Копайгородскому вменяется часть 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Кроме того, Янине Копайгородской предъявили обвинение по части 2 статьи 309 УК РФ (принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний). Следствие посчитало, что она пыталась оказать давление на свидетелей по уголовному делу ее и супруга. По этой причине суд в начале марта перевел Копайгородскую из-под домашнего ареста в СИЗО.

Свою вину супруги не признают.

В настоящее время следствие по делу завершено. Защита и обвиняемые знакомятся с материалами дела.