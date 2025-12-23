Рейтинг@Mail.ru
16:19 23.12.2025
Шохин дал прогноз по ключевой ставке
экономика
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
ключевая ставка
экономика, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, ключевая ставка
Экономика, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Ключевая ставка
Шохин дал прогноз по ключевой ставке

Глава РСПП Шохин надеется на ключевую ставку ЦБ на уровне 12% в конце 2026 года

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ждет ключевую ставку Банка России на конец 2026 года на уровне 12%, инфляцию - в коридоре 4-6%.
"К концу 2026-го года мы хотели бы видеть ключевую ставку на уровне 12%, инфляцию в диапазоне 4-5%, курс - 90-95. Но это, так сказать, мечты", - сказал Шохин журналистам на брифинге во вторник.
По его словам, аппетит бизнеса к возобновлению инвестиций, к работе на фондовом рынке и так далее возникает при ключевой ставке в 12% и при инфляции до 6%.
В минувшую пятницу Шохин говорил, что ждал от регулятора более радикального снижения ставки.
Банк России 19 декабря снизил ключевую ставку по итогам заседания совета директоров в пятый раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
Ключевая ставка ЦБ декабрь 2025
Ключевая ставка ЦБ России: что это, зачем нужна и на что влияет
ЭкономикаАлександр ШохинРоссийский союз промышленников и предпринимателейКлючевая ставка
 
 
