Минюст США расследует подлинность письма Эпштейна с упоминанием Трампа

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Министерство юстиции США заявило во вторник, что займется расследованием подлинности письма обвиненного в сексуальной эксплуатации финансиста Джеффри Эпштейна, в котором упоминается американский президент Дональд Трамп.
Ранее во вторник минюст опубликовал более 10 тысяч новых файлов по делу Эпштейна общим объемом свыше 10 гигабайт. В одном из файлов содержится письмо Эпштейна врачу Ларри Нассару, обвиненному в совращении несовершеннолетних. В письме финансист утверждает, что Трамп разделяет их с Нассаром любовь к "молоденьким девушкам".
"Министерство юстиции в настоящее время изучает достоверность предполагаемого письма Джеффри Эпштейна Ларри Нассару. Мы представим результаты так скоро, как представится возможным", - написало министерство в соцсети X.
При этом оно выделило три факта о письме, вызывающих подозрение. Во-первых, почтовая марка указывает на то, что письмо было отправлено из Вирджинии, а не из Нью-Йорка, где на тот момент содержался Эпштейн. Во-вторых, в обратном адресе была указана неправильная тюрьма и отсутствовал номер заключенного. В-третьих, конверт с письмом был изучен спустя несколько дней после смерти Эпштейна.
Ранее во исполнение принятого в ноябре закона были опубликованы материалы из дела скандально известного финансиста. Минюст опубликовал в том числе фото экс-президента Билла Клинтона, обнимающегося с девушками. На одном из снимков Клинтон в джакузи вместе с человеком, чье лицо скрыто, установить пол нельзя. Также опубликована фотография Клинтона в бассейне с девушкой и сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.