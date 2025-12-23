Оборонная промышленность США сильно зависит от батарей из Китая, пишет NYT

По мнению экспертов, создание собственного производства, не зависящего от Китая, является крайне трудной задачей. По подсчетам аналитиков, у США уйдет не менее пяти лет на то, чтобы произвести достаточно батарей для покрытия внутреннего спроса, а создание цепочек поставок для основных компонентов потребует еще больше времени.