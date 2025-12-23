Оборонная промышленность США сильно зависит от батарей из Китая, пишет NYT

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Оборонная промышленность США сильно зависит от китайских аккумуляторов, Вашингтон хочет создать собственное производство, сообщает газета New York Times со ссылкой на аналитическую компанию Govini.
"Господство Китая в (сфере производства - ред.) батарей уже долгое время является проблемой для таких отраслей, как автомобилестроение, но теперь его (господство - ред.) все больше рассматривают как угрозу национальной безопасности. На данный момент военные силы США полагаются на китайские цепи поставок для (приобретения - ред.) примерно 6 тысяч отдельных компонентов батарей по разным программам вооружения", - пишет издание.
По словам директора Govini Тары Мерфи Доэрти, у всех американских систем вооружения и военных платформ в составе есть детали иностранного производства. Как заявляют аналитики, вооруженным силам понадобятся миллионы аккумуляторов для питания БПЛА, лазеров и другого современного оружия. Издание отмечает, что в последнее время Вашингтон стал считать аккумуляторные технологии основополагающими для важнейших сфер, включая ИИ и оборону.
"Белый дом проявляет все больше интереса к созданию отечественного производства батарей, оторванного от Китая", - пишет New York Times.
Газета со ссылкой на источники сообщает, что в последние недели Белый дом провел несколько встреч на высоком уровне по вопросу цепочек поставок аккумуляторов. В частности, созданный президентом США Дональдом Трампом национальный совет по энергетическому доминированию провел встречи с представителями компаний-производителей аккумуляторов, а министерство энергетики США возобновило действие грантов в этой сфере, выданных при экс-президенте Джо Байдене.
По мнению экспертов, создание собственного производства, не зависящего от Китая, является крайне трудной задачей. По подсчетам аналитиков, у США уйдет не менее пяти лет на то, чтобы произвести достаточно батарей для покрытия внутреннего спроса, а создание цепочек поставок для основных компонентов потребует еще больше времени.
Си Цзиньпин и Трамп 30 октября провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в городе Пусан. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, китайский лидер разрешил закупку американской сельхозпродукции. Помимо этого, Китайская Народная Республика согласилась продолжать свободные поставки редкоземельных металлов.