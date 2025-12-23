Рейтинг@Mail.ru
Оборонная промышленность США сильно зависит от батарей из Китая, пишет NYT
15:01 23.12.2025 (обновлено: 18:44 23.12.2025)
Оборонная промышленность США сильно зависит от батарей из Китая, пишет NYT
Оборонная промышленность США сильно зависит от батарей из Китая, пишет NYT - РИА Новости, 23.12.2025
Оборонная промышленность США сильно зависит от батарей из Китая, пишет NYT
Оборонная промышленность США сильно зависит от китайских аккумуляторов, Вашингтон хочет создать собственное производство, сообщает газета New York Times со... РИА Новости, 23.12.2025
в мире
сша
китай
вашингтон (штат)
дональд трамп
джо байден
си цзиньпин
оборонпром
в мире, сша, китай, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, си цзиньпин, оборонпром
В мире, США, Китай, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джо Байден, Си Цзиньпин, Оборонпром
Оборонная промышленность США сильно зависит от батарей из Китая, пишет NYT

NYT: оборонпром США сильно зависит от батарей из КНР

© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Флаги США и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Оборонная промышленность США сильно зависит от китайских аккумуляторов, Вашингтон хочет создать собственное производство, сообщает газета New York Times со ссылкой на аналитическую компанию Govini.
"Господство Китая в (сфере производства - ред.) батарей уже долгое время является проблемой для таких отраслей, как автомобилестроение, но теперь его (господство - ред.) все больше рассматривают как угрозу национальной безопасности. На данный момент военные силы США полагаются на китайские цепи поставок для (приобретения - ред.) примерно 6 тысяч отдельных компонентов батарей по разным программам вооружения", - пишет издание.
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Рейтер: США утверждают, что Китай разместил ракеты на границе с Монголией
22 декабря, 18:50
По словам директора Govini Тары Мерфи Доэрти, у всех американских систем вооружения и военных платформ в составе есть детали иностранного производства. Как заявляют аналитики, вооруженным силам понадобятся миллионы аккумуляторов для питания БПЛА, лазеров и другого современного оружия. Издание отмечает, что в последнее время Вашингтон стал считать аккумуляторные технологии основополагающими для важнейших сфер, включая ИИ и оборону.
"Белый дом проявляет все больше интереса к созданию отечественного производства батарей, оторванного от Китая", - пишет New York Times.
Газета со ссылкой на источники сообщает, что в последние недели Белый дом провел несколько встреч на высоком уровне по вопросу цепочек поставок аккумуляторов. В частности, созданный президентом США Дональдом Трампом национальный совет по энергетическому доминированию провел встречи с представителями компаний-производителей аккумуляторов, а министерство энергетики США возобновило действие грантов в этой сфере, выданных при экс-президенте Джо Байдене.
По мнению экспертов, создание собственного производства, не зависящего от Китая, является крайне трудной задачей. По подсчетам аналитиков, у США уйдет не менее пяти лет на то, чтобы произвести достаточно батарей для покрытия внутреннего спроса, а создание цепочек поставок для основных компонентов потребует еще больше времени.
Си Цзиньпин и Трамп 30 октября провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в городе Пусан. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, китайский лидер разрешил закупку американской сельхозпродукции. Помимо этого, Китайская Народная Республика согласилась продолжать свободные поставки редкоземельных металлов.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В США предложили запретить продавать передовые чипы в Китай и Россию
5 декабря, 00:33
 
В миреСШАКитайВашингтон (штат)Дональд ТрампДжо БайденСи ЦзиньпинОборонпром
 
 
