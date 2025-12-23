Рейтинг@Mail.ru
Минюст США опубликовал новые материалы по делу Эпштейна - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/ssha-2064064233.html
Минюст США опубликовал новые материалы по делу Эпштейна
Минюст США опубликовал новые материалы по делу Эпштейна - РИА Новости, 23.12.2025
Минюст США опубликовал новые материалы по делу Эпштейна
Министерство юстиции США разместило очередной массив документов объемом более 10 гигабайт по делу обвиненного в сексуальной эксплуатации финансиста Джеффри... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T13:02:00+03:00
2025-12-23T13:02:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
билл клинтон
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155737/56/1557375620_0:305:2000:1430_1920x0_80_0_0_2ed054bb4e4b44e05d49ab84e84e8c0a.jpg
https://ria.ru/20251221/ssha-2063715100.html
https://ria.ru/20251223/tramp-2063981038.html
сша
нью-йорк (город)
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155737/56/1557375620_0:117:2000:1617_1920x0_80_0_0_6436dc55075bcb82af4584230b05ee75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, билл клинтон, фбр
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Билл Клинтон, ФБР
Минюст США опубликовал новые материалы по делу Эпштейна

РИА Новости: минюст США опубликовал более 10 тысяч новых файлов по делу Эпштейна

© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryДжеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Джеффри Эпштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Министерство юстиции США разместило очередной массив документов объемом более 10 гигабайт по делу обвиненного в сексуальной эксплуатации финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости.
Речь идет о подборке материалов под названием DataSet 8, которая включает более 10 тысяч отдельных файлов. Как подсчитало РИА Новости, в публикации содержатся 10 595 PDF-документов, 419 видеозапиcей, 21 таблица Excel и четыре аудиофайла. Общий объем размещенных материалов превышает 10 гигабайт.
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Минюст США убрал ряд файлов по делу Эпштейна, чтобы защитить жертв
21 декабря, 23:59
В минюсте пояснили, что публикация готовилась в сжатые сроки, установленные конгрессом. По данным ведомства, документы старались максимально проверить и отредактировать, чтобы скрыть персональные данные жертв и других частных лиц.
Ранее во исполнение принятого в ноябре закона были опубликованы материалы из дела скандального финансиста. Минюст опубликовал в том числе фото экс-президента Билла Клинтона, обнимающегося с девушками. На одном из снимков Клинтон в джакузи вместе с человеком, чье лицо скрыто, установить пол нельзя. Также опубликована фотография Клинтона в бассейне с девушкой и сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Трамп заявил, что дело Эпштейна завершено
Вчера, 02:21
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнБилл КлинтонФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала