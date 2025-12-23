Минюст США опубликовал новые материалы по делу Эпштейна

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Министерство юстиции США разместило очередной массив документов объемом более 10 гигабайт по делу обвиненного в сексуальной эксплуатации финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости.

Речь идет о подборке материалов под названием DataSet 8, которая включает более 10 тысяч отдельных файлов. Как подсчитало РИА Новости, в публикации содержатся 10 595 PDF-документов, 419 видеозапиcей, 21 таблица Excel и четыре аудиофайла. Общий объем размещенных материалов превышает 10 гигабайт.

В минюсте пояснили, что публикация готовилась в сжатые сроки, установленные конгрессом. По данным ведомства, документы старались максимально проверить и отредактировать, чтобы скрыть персональные данные жертв и других частных лиц.

Ранее во исполнение принятого в ноябре закона были опубликованы материалы из дела скандального финансиста. Минюст опубликовал в том числе фото экс-президента Билла Клинтона, обнимающегося с девушками. На одном из снимков Клинтон в джакузи вместе с человеком, чье лицо скрыто, установить пол нельзя. Также опубликована фотография Клинтона в бассейне с девушкой и сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.

В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.

В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.