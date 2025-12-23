https://ria.ru/20251223/spetsoperatsiya-2064067480.html
ВСУ потеряли более 470 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 470 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и... РИА Новости, 23.12.2025
ВСУ потеряли более 470 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
