ВСУ потеряли более 470 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 23.12.2025
ВСУ потеряли более 470 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли более 470 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 23.12.2025
ВСУ потеряли более 470 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 470 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и... РИА Новости, 23.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 470 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли более 470 боевиков и РЛС в зоне действий "Центра" за сутки

Боевая работа ВС России в зоне СВО
Боевая работа ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа ВС России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 470 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой, егерской, аэромобильной, двух механизированных, бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Торецкое, Новый Донбасс, Белицкое, Артемовка, Гришино, Муравка, Удачное Донецкой народной республики, Крутояровка и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили более 470 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
