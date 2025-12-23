https://ria.ru/20251223/spetsoperatsiya-2064051738.html
Бойцы "Востока" освободили Андреевку в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Андреевка Днепропетровской области,... РИА Новости, 23.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
днепропетровская область
