Военный эксперт рассказал о продвижении ВС России под Северском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:17 23.12.2025
Военный эксперт рассказал о продвижении ВС России под Северском
Военный эксперт рассказал о продвижении ВС России под Северском
Российские войска за двое суток продвинулись на 800 метров от Северска в ДНР, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники.
Военный эксперт рассказал о продвижении ВС России под Северском

Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Российские войска за двое суток продвинулись на 800 метров от Северска в ДНР, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники.
Президент России Владимир Путин 19 декабря сообщал, что Вооруженные силы РФ уже продвигаются от освобожденного Северска на запад.
"В ходе активных освободительных действий нашим передовым подразделениям удалось занять одну украинскую позицию северо-восточнее Озерного в ДНР. В Закотном нанесен мощный удар по укрепрайону украинских боевиков. За двое суток продвижение ВС РФ западнее Северска составило около 800 метров", - заявил эксперт.
Марочко сообщил, что также большая часть Кирово (украинское название - Свято-Покровское) перешла под контроль ВС РФ, идет активное закрепление наших подразделений в западной части населенного пункта.
