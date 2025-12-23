https://ria.ru/20251223/seversk-2063999556.html
Военный эксперт рассказал о продвижении ВС России под Северском
Военный эксперт рассказал о продвижении ВС России под Северском - РИА Новости, 23.12.2025
Военный эксперт рассказал о продвижении ВС России под Северском
Российские войска за двое суток продвинулись на 800 метров от Северска в ДНР, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T08:17:00+03:00
2025-12-23T08:17:00+03:00
2025-12-23T08:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
северск
донецкая народная республика
андрей марочко
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_956b09465def56aa6760de4bf16a4955.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
северск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_b96b26935a9cac250070763bd40ec2b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северск, донецкая народная республика, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Северск, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Безопасность
Военный эксперт рассказал о продвижении ВС России под Северском
Марочко: российские войска за 2 суток продвинулись на 800 метров от Северска