Сербия поддержала план Трампа по Украине, заявил глава МИД

БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Сербия решительно поддерживает план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и любые инициативы, способные привести к прекращению боевых действий, заявил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.