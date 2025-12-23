Сербия поддержала план Трампа по Украине, заявил глава МИД

БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Сербия решительно поддерживает план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и любые инициативы, способные привести к прекращению боевых действий, заявил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич.
"Мир на Украине - неотложный вопрос для Европы. Европа находится под давлением и должна опереться на собственные силы. Мы решительно поддерживаем план президента США Дональда Трампа и любые другие инициативы, которые могут привести к прекращению боевых действий", - сказал он в интервью Spiegel.
Министр напомнил, что Белград предлагает себя в качестве площадки для переговоров по украинскому конфликту. "Мы одна из немногих столиц, откуда можно напрямую лететь в США, Европу, Россию, Китай или на Ближний Восток. Кроме того, у нас репутация надежных и дискретных хозяев", - добавил он.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.