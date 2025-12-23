Рейтинг@Mail.ru
Сербия поддержала план Трампа по Украине, заявил глава МИД - РИА Новости, 23.12.2025
15:29 23.12.2025
Сербия поддержала план Трампа по Украине, заявил глава МИД
в мире
россия
сша
мирный план сша по украине
украина
сербия
россия
сша
украина
сербия
Сербия поддержала план Трампа по Украине, заявил глава МИД

Министр иностранных дел Республики Сербия Марко Джурич
Министр иностранных дел Республики Сербия Марко Джурич. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Сербия решительно поддерживает план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и любые инициативы, способные привести к прекращению боевых действий, заявил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич.
"Мир на Украине - неотложный вопрос для Европы. Европа находится под давлением и должна опереться на собственные силы. Мы решительно поддерживаем план президента США Дональда Трампа и любые другие инициативы, которые могут привести к прекращению боевых действий", - сказал он в интервью Spiegel.
Вэнс назвал главный тормоз на переговорах по украинскому урегулированию
22 декабря, 12:54
22 декабря, 12:54
Министр напомнил, что Белград предлагает себя в качестве площадки для переговоров по украинскому конфликту. "Мы одна из немногих столиц, откуда можно напрямую лететь в США, Европу, Россию, Китай или на Ближний Восток. Кроме того, у нас репутация надежных и дискретных хозяев", - добавил он.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Орбан сообщил европейским лидерам плохие новости об Украине
Вчера, 13:40
 
В миреРоссияСШАМирный план США по УкраинеУкраинаСербия
 
 
