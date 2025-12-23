Рейтинг@Mail.ru
В США тысяча военных и гражданских будут мониторить полет Санта-Клауса - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:06 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/santa-2064192432.html
В США тысяча военных и гражданских будут мониторить полет Санта-Клауса
В США тысяча военных и гражданских будут мониторить полет Санта-Клауса - РИА Новости, 23.12.2025
В США тысяча военных и гражданских будут мониторить полет Санта-Клауса
Более тысячи канадских и американских военных и гражданских лиц будут следить за "полетом" саней Санта-Клауса в канун католического Рождества, сообщило... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T21:06:00+03:00
2025-12-23T21:06:00+03:00
в мире
колорадо
сша
чукотка
санта-клаус
министерство обороны сша
norad
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837988763_16:0:1099:609_1920x0_80_0_0_38c17cc0493d02f970398a9122816dad.jpg
https://ria.ru/20251223/usa-2064145287.html
https://ria.ru/20251223/klaus-2064168800.html
https://ria.ru/20251219/russkiy-2062861772.html
колорадо
сша
чукотка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837988763_152:0:964:609_1920x0_80_0_0_6ef720290ba25144d7da78b740be6292.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колорадо, сша, чукотка, санта-клаус, министерство обороны сша, norad
В мире, Колорадо, США, Чукотка, Санта-Клаус, Министерство обороны США, NORAD
В США тысяча военных и гражданских будут мониторить полет Санта-Клауса

Пентагон: тысяча военных и гражданских будут мониторить полет Санта-Клауса

© КиноФирма (2022)Кадр из фильма "Тайный Санта"
Кадр из фильма Тайный Санта - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© КиноФирма (2022)
Кадр из фильма "Тайный Санта". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Более тысячи канадских и американских военных и гражданских лиц будут следить за "полетом" саней Санта-Клауса в канун католического Рождества, сообщило министерство войны США.
"Более тысячи канадских и американских военных в форме, гражданский персонал министерства войны и местные участники на базе космических сил "Петерсон" в штате Колорадо, где расположено командование NORAD (Северо-американское командования ПРО - ред.), пожертвуют своим временем в канун Рождества, чтобы ответить на сотни тысяч телефонных звонков со всего мира", - говорится в сообщении Пентагона.
Кадр видео с Санта-Клаусом, который депортирует мигрантов - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В США опубликовали кадры с Санта-Клаусом, депортирующим мигрантов
Вчера, 17:28
Операционный центр NORAD начнет работу 24 декабря в 4.00 по времени Колорадо (14.00 мск), обратившимся детям сообщат точное положение Санты на момент звонка, сообщает военное ведомство.
В прошлом году волшебное путешествие Санта-Клауса началось с российской Чукотки, а через восемь часов он пролетел над Москвой и Санкт-Петербургом.
Ранее министерство войны США объявило, какие средства будут использоваться в этом году для слежения за Санта-Клаусом, когда он будет разносить рождественские подарки: в арсенале Пентагона радары и боевые самолеты.
Как только системы слежения зафиксируют отправку Санты с Северного полюса, NORAD будет следить за ним по инфракрасным сенсорам со спутниковых систем, которые позволяют командованию видеть повышение температуры от запуска ракет, объясняло ведомство. Санта будет лететь по небу, спутники отследят его местоположение по инфракрасному следу от носа первого в упряжке оленя Рудольфа, похожему на след от ракет.
Предновогодняя торговля - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Сани Санта-Клауса вылетели с Северного полюса
Вчера, 19:20
Командование будет использовать четыре вида истребителей: американские F-15, F-16, F-22 и канадские CF-18. Некоторым пилотам предстоит повстречаться с Сантой лично, они начнут сопровождать сани над побережьем Ньюфаундленда и во всем воздушном пространстве Северной Америки ради безопасности, пока волшебный герой его не покинет, информирует Пентагон.
В 1955 году крупный универмаг в штате Колорадо запустил рекламу, призывающую детей звонить Санта-Клаусу. В объявлении опечатались и дали номер горячей линии континентального командования. Там стали отвечать за Санту. Идея понравилась и зародилась традиция об отчете по профилю командования: о передвижении объекта в небе.
Боевые самолеты в сообщениях Пентагона о новой рождественской традиции появились сразу: в 1960 году пришлось расследовать экстренную посадку саней, канадские истребители вылетали на место. С развитием технологий добавляются и новые легенды о средствах слежения: подлодки, наземные средства и спутники.
Известно, как быстро и на чем летит Санта: девять оленей со скоростью выше звездного света несут сани длинной 75 сахарных палочек и весом 75 тысяч желейных конфет.
Посетители на выставке Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–ХХ веков в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Почитали как Христа". Чего мы не знаем о "русском Санта-Клаусе"
19 декабря, 08:00
 
В миреКолорадоСШАЧукоткаСанта-КлаусМинистерство обороны СШАNORAD
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала