В США тысяча военных и гражданских будут мониторить полет Санта-Клауса

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Более тысячи канадских и американских военных и гражданских лиц будут следить за "полетом" саней Санта-Клауса в канун католического Рождества, Более тысячи канадских и американских военных и гражданских лиц будут следить за "полетом" саней Санта-Клауса в канун католического Рождества, сообщило министерство войны США.

"Более тысячи канадских и американских военных в форме, гражданский персонал министерства войны и местные участники на базе космических сил "Петерсон" в штате Колорадо , где расположено командование NORAD (Северо-американское командования ПРО - ред.), пожертвуют своим временем в канун Рождества, чтобы ответить на сотни тысяч телефонных звонков со всего мира", - говорится в сообщении Пентагона

Операционный центр NORAD начнет работу 24 декабря в 4.00 по времени Колорадо (14.00 мск), обратившимся детям сообщат точное положение Санты на момент звонка, сообщает военное ведомство.

Санкт-Петербургом. В прошлом году волшебное путешествие Санта-Клауса началось с российской Чукотки , а через восемь часов он пролетел над Москвой

Ранее министерство войны США объявило, какие средства будут использоваться в этом году для слежения за Санта-Клаусом, когда он будет разносить рождественские подарки: в арсенале Пентагона радары и боевые самолеты.

Как только системы слежения зафиксируют отправку Санты с Северного полюса , NORAD будет следить за ним по инфракрасным сенсорам со спутниковых систем, которые позволяют командованию видеть повышение температуры от запуска ракет, объясняло ведомство. Санта будет лететь по небу, спутники отследят его местоположение по инфракрасному следу от носа первого в упряжке оленя Рудольфа, похожему на след от ракет.

F-15, Командование будет использовать четыре вида истребителей: америка нски F-16 , F-22 и канадские CF-18. Некоторым пилотам предстоит повстречаться с Сантой лично, они начнут сопровождать сани над побережьем Ньюфаундленда и во всем воздушном пространстве Северной Америки ради безопасности, пока волшебный герой его не покинет, информирует Пентагон.

В 1955 году крупный универмаг в штате Колорадо запустил рекламу, призывающую детей звонить Санта-Клаусу. В объявлении опечатались и дали номер горячей линии континентального командования. Там стали отвечать за Санту. Идея понравилась и зародилась традиция об отчете по профилю командования: о передвижении объекта в небе.

Боевые самолеты в сообщениях Пентагона о новой рождественской традиции появились сразу: в 1960 году пришлось расследовать экстренную посадку саней, канадские истребители вылетали на место. С развитием технологий добавляются и новые легенды о средствах слежения: подлодки, наземные средства и спутники.