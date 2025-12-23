Доля креативных индустрий в ВВП вырастет до 6%, заявило Минэкономразвития

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Проект стратегии развития креативной экономики до 2036 года разработан в России, он предполагает достижение доли креативных индустрий в ВВП страны к 2036 году на уровне 6%, сообщила замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.
"22 декабря 2025 года в Москве состоялось итоговое совместное заседание комиссии бюро высшего совета партии "Единая Россия" по опережающему социально-экономическому и научно-технологическому развитию, экспертного совета по развитию креативной экономики при комитете Госдумы по экономической политике и комиссии Совета Федерации по развитию креативных (творческих) индустрий и народных художественных промыслов… Одним из ключевых пунктов повестки стало представление проекта стратегии развития креативной экономики до 2036 года... с докладом выступила заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова", - рассказали РИА Новости в комитете Госдумы.
В Минкультуры рассказали о создании школ креативных индустрий
25 августа, 13:10
Илюшникова отметила, что креативная экономика уже становится значимым сектором, который демонстрирует рост в четыре раза выше общероссийского.
"Стратегия развития креативной экономики до 2036 года - это дорожная карта для глубоких системных изменений, направленных на создание в России глобально конкурентоспособной, технологичной и устойчивой экосистемы креативной экономики. Главная цель - достижение 6% доли в ВВП", - процитировали в комитете слова Илюшниковой.
Замглавы Минэкономразвития РФ отметила, что стратегия является практическим инструментом для превращения творческого потенциала России в экономический результат. Её реализация позволит диверсифицировать экономику регионов через креативный сектор, создать новые высококвалифицированные рабочие места, на четверть увеличить число креативных компаний, нарастить объемы экспорта креативной продукции, а также обеспечить создание не менее одного креативного кластера в каждом субъекте страны к 2036 году.
"Развитие креативной экономики закреплено в народной программе партии "Единая Россия" и находится на особом партийном контроле. Совместно с министерством экономического развития Российской Федерации, Агентством стратегических инициатив и экспертным сообществом системно выстраиваем работу в этой сфере, формируя условия для устойчивого развития творческих индустрий во всех регионах страны", - пояснил депутат Госдумы РФ Денис Кравченко.
Путин отметил роль креативных индустрий в экономике
25 сентября, 15:13