Доля креативных индустрий в ВВП вырастет до 6%, заявило Минэкономразвития

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Проект стратегии развития креативной экономики до 2036 года разработан в России, он предполагает достижение доли креативных индустрий в ВВП страны к 2036 году на уровне 6%, сообщила замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.