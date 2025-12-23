Рейтинг@Mail.ru
Доля креативных индустрий в ВВП вырастет до 6%, заявило Минэкономразвития - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/rossija-2064081221.html
Доля креативных индустрий в ВВП вырастет до 6%, заявило Минэкономразвития
Доля креативных индустрий в ВВП вырастет до 6%, заявило Минэкономразвития - РИА Новости, 23.12.2025
Доля креативных индустрий в ВВП вырастет до 6%, заявило Минэкономразвития
Проект стратегии развития креативной экономики до 2036 года разработан в России, он предполагает достижение доли креативных индустрий в ВВП страны к 2036 году... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T13:45:00+03:00
2025-12-23T13:45:00+03:00
экономика
россия
москва
денис кравченко
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138344/49/1383444969_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7c38fa49c8d857fb4e567712dd931942.jpg
https://ria.ru/20250825/rubli-2037427735.html
https://ria.ru/20250925/putin-2044305323.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138344/49/1383444969_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1d1a31b9996b6d88864d77866aaeace4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, москва, денис кравченко, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), единая россия
Экономика, Россия, Москва, Денис Кравченко, Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Единая Россия
Доля креативных индустрий в ВВП вырастет до 6%, заявило Минэкономразвития

РИА Новости: доля креативных индустрий в ВВП может вырасти до 6% к 2036 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Минэкономразвития в Москве
Здание Минэкономразвития в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Здание Минэкономразвития в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Проект стратегии развития креативной экономики до 2036 года разработан в России, он предполагает достижение доли креативных индустрий в ВВП страны к 2036 году на уровне 6%, сообщила замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.
"22 декабря 2025 года в Москве состоялось итоговое совместное заседание комиссии бюро высшего совета партии "Единая Россия" по опережающему социально-экономическому и научно-технологическому развитию, экспертного совета по развитию креативной экономики при комитете Госдумы по экономической политике и комиссии Совета Федерации по развитию креативных (творческих) индустрий и народных художественных промыслов… Одним из ключевых пунктов повестки стало представление проекта стратегии развития креативной экономики до 2036 года... с докладом выступила заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова", - рассказали РИА Новости в комитете Госдумы.
Министерство культуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В Минкультуры рассказали о создании школ креативных индустрий
25 августа, 13:10
Илюшникова отметила, что креативная экономика уже становится значимым сектором, который демонстрирует рост в четыре раза выше общероссийского.
"Стратегия развития креативной экономики до 2036 года - это дорожная карта для глубоких системных изменений, направленных на создание в России глобально конкурентоспособной, технологичной и устойчивой экосистемы креативной экономики. Главная цель - достижение 6% доли в ВВП", - процитировали в комитете слова Илюшниковой.
Замглавы Минэкономразвития РФ отметила, что стратегия является практическим инструментом для превращения творческого потенциала России в экономический результат. Её реализация позволит диверсифицировать экономику регионов через креативный сектор, создать новые высококвалифицированные рабочие места, на четверть увеличить число креативных компаний, нарастить объемы экспорта креативной продукции, а также обеспечить создание не менее одного креативного кластера в каждом субъекте страны к 2036 году.
"Развитие креативной экономики закреплено в народной программе партии "Единая Россия" и находится на особом партийном контроле. Совместно с министерством экономического развития Российской Федерации, Агентством стратегических инициатив и экспертным сообществом системно выстраиваем работу в этой сфере, формируя условия для устойчивого развития творческих индустрий во всех регионах страны", - пояснил депутат Госдумы РФ Денис Кравченко.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Путин отметил роль креативных индустрий в экономике
25 сентября, 15:13
 
ЭкономикаРоссияМоскваДенис КравченкоГосдума РФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Единая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала