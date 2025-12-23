Рейтинг@Mail.ru
Первая частная космическая ракета Южной Кореи разбилась - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:00 23.12.2025 (обновлено: 08:24 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/raketa-2063995151.html
Первая частная космическая ракета Южной Кореи разбилась
Первая частная космическая ракета Южной Кореи разбилась - РИА Новости, 23.12.2025
Первая частная космическая ракета Южной Кореи разбилась
Первая коммерческая космическая ракета "Ханбит-Нано" южнокорейской компании Innospace во вторник, 23 декабря, разбилась сразу после запуска с космодрома в... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T07:00:00+03:00
2025-12-23T08:24:00+03:00
бразилия
сеул
южная корея
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95580/34/955803414_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_55c5517d42c41aa9e246ab297317dd9b.jpg
https://ria.ru/20250529/raketa-2019772847.html
https://ria.ru/20241218/yaponiya-1989824442.html
https://ria.ru/20240630/raketa-1956466754.html
бразилия
сеул
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95580/34/955803414_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_c32e03d203a6a5480df99e5a2352b2c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бразилия, сеул, южная корея, в мире
Бразилия, Сеул, Южная Корея, В мире
Первая частная космическая ракета Южной Кореи разбилась

В Южной Корее первая коммерческая ракета разбилась через 30 секунд после старта

© РИА Новости / Алексей Жидаков | Перейти в медиабанкВид на город Сеул с горы Намсан
Вид на город Сеул с горы Намсан - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Алексей Жидаков
Перейти в медиабанк
Вид на город Сеул с горы Намсан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕУЛ, 23 дек - РИА Новости. Первая коммерческая космическая ракета "Ханбит-Нано" южнокорейской компании Innospace во вторник, 23 декабря, разбилась сразу после запуска с космодрома в Бразилии, передает агентство Рёнхап со ссылкой на компанию.
"Ханбит-Нано" была запущена примерно в 10.13 по Сеулу (4.13 мск) с космодрома Алкантара в Бразилии.
Многоразовая ракета китайской частной космической компании Sepoch - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Частная китайская компания провела испытание многоразовой ракеты
29 мая, 14:25
Во время набора высоты ракетой стало понятно, что полет проходит не по плану. На экранах появилась надпись, что зафиксирована аномалия.
По данным Innospace, аппарат упал на землю через 30 секунд после старта.
"Ракета упала в пределах наземной зоны безопасности, сообщений о жертвах или дополнительном ущербе не поступало", - пишет Рёнхап.
Запуск ракеты - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Запуск японской частной ракеты Kairos вновь завершился неудачей
18 декабря 2024, 06:51
Сообщается, что ракета несла полезную нагрузку, включая пять спутников, которые должны были быть выведены на низкую орбиту на высоте 300 километров. В случае успеха Innospace стала бы первой частной южнокорейской компанией, которая вывела на орбиту спутник клиента.
В двухступенчатой ракете использовался гибридный двигатель тягой 25 тонн, который приводил в действие первую ступень, в то время как вторая ступень работала на жидком метане и кислороде.
Ранее запуск "Ханбит-Нано" был отложен три раза из-за технических моментов.
Запуск ракеты - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Китайская ракета-носитель частного производства упала в горах
30 июня 2024, 15:44
 
БразилияСеулЮжная КореяВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала