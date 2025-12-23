https://ria.ru/20251223/raketa-2063995151.html
Первая частная космическая ракета Южной Кореи разбилась
СЕУЛ, 23 дек - РИА Новости.
Первая коммерческая космическая ракета "Ханбит-Нано" южнокорейской компании Innospace во вторник, 23 декабря, разбилась сразу после запуска с космодрома в Бразилии, передает агентство Рёнхап
со ссылкой на компанию.
"Ханбит-Нано" была запущена примерно в 10.13 по Сеулу
(4.13 мск) с космодрома Алкантара в Бразилии
.
Во время набора высоты ракетой стало понятно, что полет проходит не по плану. На экранах появилась надпись, что зафиксирована аномалия.
По данным Innospace, аппарат упал на землю через 30 секунд после старта.
"Ракета упала в пределах наземной зоны безопасности, сообщений о жертвах или дополнительном ущербе не поступало", - пишет Рёнхап.
Сообщается, что ракета несла полезную нагрузку, включая пять спутников, которые должны были быть выведены на низкую орбиту на высоте 300 километров. В случае успеха Innospace стала бы первой частной южнокорейской компанией, которая вывела на орбиту спутник клиента.
В двухступенчатой ракете использовался гибридный двигатель тягой 25 тонн, который приводил в действие первую ступень, в то время как вторая ступень работала на жидком метане и кислороде.
Ранее запуск "Ханбит-Нано" был отложен три раза из-за технических моментов.