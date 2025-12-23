Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, как россияне оценили выступление Путина на прямой линии - РИА Новости, 23.12.2025
11:38 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/putin-2064038604.html
Опрос показал, как россияне оценили выступление Путина на прямой линии
общество, россия, владимир путин, вциом, итоги года с владимиром путиным — 2025
Общество, Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Опрос показал, как россияне оценили выступление Путина на прямой линии

ВЦИОМ: 76% россиян оценили выступление Путина на прямой линии положительно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Почти восемь из десяти россиян (76%), следивших за "Прямой линией с Владимиром Путиным", оценили выступление президента РФ скорее положительно, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Согласно результатам опроса, восемь из десяти россиян (76%) в той или иной мере осведомлены о программе "Итоги года". Среди них 18% респондентов заявили, что знают о ней и внимательно следили в прямом эфире от начала до конца, 30% - видели отдельные фрагменты в прямом эфире, 28% - узнали о главном из выпусков теленовостей, газет и интернета, и лишь 20% ничего не слышали о программе.
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Это не навсегда". Путин предсказал будущее России
19 декабря, 18:25
Среди тех, кто знает о прямой линии с президентом, большинство оценили скорее положительно то, как Путин отвечал на вопросы. Среди них 42% респондентов заявили, что им определенно понравилось, и 34% - что скорее понравилось.
Также восемь из десяти россиян (82%), следивших за выступлением Путина, полагают, что глава государства отвечал на вопросы искренне. В том числе 39% опрошенных абсолютно уверены в этом, а 43% ответили, что российский лидер отвечал скорее искренне, чем нет.
Всероссийский телефонный опрос был проведен с 20 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Главные вопросы: прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве

Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
1 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Площадкой для общения с главой государства по традиции стал Гостиный Двор.

Президент РФ Владимир Путин перед началом специальной программы Итоги года

Площадкой для общения с главой государства по традиции стал Гостиный Двор.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 15
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Вести прямую линию президенту помогали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве

Вести прямую линию президенту помогали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
3 из 15
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Девушки, которые передают микрофоны в зале, а также некоторые журналисты в этом году надели кокошники.

Журналисты перед началом прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

Девушки, которые передают микрофоны в зале, а также некоторые журналисты в этом году надели кокошники.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
4 из 15
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Задать вопрос можно было по телефону, с помощью СМС, через чат-бот на национальной платформе MАХ, в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также на сайте moskva-putinu.ru.

Ведущая Первого канала Екатерина Березовская во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве

Задать вопрос можно было по телефону, с помощью СМС, через чат-бот на национальной платформе MАХ, в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также на сайте moskva-putinu.ru.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 15
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Прием вопросов продолжался вплоть до конца эфира. Всего их поступило более трех миллионов.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве

Прием вопросов продолжался вплоть до конца эфира. Всего их поступило более трех миллионов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 15
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

На "Итоги года" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ, в том числе из недружественных стран.

Журналисты во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве

На "Итоги года" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ, в том числе из недружественных стран.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
7 из 15
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

В Гостиный Двор приехали журналисты из разных субъектов Российской Федерации — из Калмыкии, Астрахани, Владимира, Удмуртии и многих других регионов.

Журналисты во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве

В Гостиный Двор приехали журналисты из разных субъектов Российской Федерации — из Калмыкии, Астрахани, Владимира, Удмуртии и многих других регионов.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
8 из 15
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Основными темами в этом году стали социальная политика, ход спецоперации и экономическая ситуация в России.

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года

Основными темами в этом году стали социальная политика, ход спецоперации и экономическая ситуация в России.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
9 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Международная проблематика также не осталась без внимания. Как правило, вопросы мировой повестки в беседе с Путиным поднимают журналисты.

Военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный перед началом прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

Международная проблематика также не осталась без внимания. Как правило, вопросы мировой повестки в беседе с Путиным поднимают журналисты.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
10 из 15
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанк

Как и в прошлом году, среди авторов вопросов есть бойцы и ветераны СВО.

Участники СВО смотрят трансляцию специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Челябинске

Как и в прошлом году, среди авторов вопросов есть бойцы и ветераны СВО.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
11 из 15
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Обрабатывать поступающие вопросы помогал "ГигаЧат" от "Сбера". По числу обращений лидировали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, а самым популярным способом задать вопрос президенту стал телефонный звонок.

Перед началом прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

Обрабатывать поступающие вопросы помогал "ГигаЧат" от "Сбера". По числу обращений лидировали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, а самым популярным способом задать вопрос президенту стал телефонный звонок.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
12 из 15
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Трансляцию прямой линии вели телеканалы и издания по всему миру.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года

Трансляцию прямой линии вели телеканалы и издания по всему миру.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
13 из 15
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

По итогам прямой линии сформируют перечень поручений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве

По итогам прямой линии сформируют перечень поручений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

С 2001 года Путин, занимая должности президента и премьер-министра, почти ежегодно проводил прямые линии и большие пресс-конференции. В 2020-м форматы решили совместить. Поскольку эксперимент удался, с 2023-го все вместе это называется "Итоги года с Владимиром Путиным".

Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст перед началом прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

С 2001 года Путин, занимая должности президента и премьер-министра, почти ежегодно проводил прямые линии и большие пресс-конференции. В 2020-м форматы решили совместить. Поскольку эксперимент удался, с 2023-го все вместе это называется "Итоги года с Владимиром Путиным".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
15 из 15

