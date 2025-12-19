Главные вопросы: прямая линия с Владимиром Путиным

Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.
Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.
Площадкой для общения с главой государства по традиции стал Гостиный Двор.
Площадкой для общения с главой государства по традиции стал Гостиный Двор.
Вести прямую линию президенту помогали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.
Вести прямую линию президенту помогали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.
Девушки, которые передают микрофоны в зале, а также некоторые журналисты в этом году надели кокошники.
Девушки, которые передают микрофоны в зале, а также некоторые журналисты в этом году надели кокошники.
Задать вопрос можно было по телефону, с помощью СМС, через чат-бот на национальной платформе MАХ, в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также на сайте moskva-putinu.ru.
Задать вопрос можно было по телефону, с помощью СМС, через чат-бот на национальной платформе MАХ, в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также на сайте moskva-putinu.ru.
Прием вопросов продолжался вплоть до конца эфира. Всего их поступило более трех миллионов.
Прием вопросов продолжался вплоть до конца эфира. Всего их поступило более трех миллионов.
На "Итоги года" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ, в том числе из недружественных стран.
На "Итоги года" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ, в том числе из недружественных стран.
В Гостиный Двор приехали журналисты из разных субъектов Российской Федерации — из Калмыкии, Астрахани, Владимира, Удмуртии и многих других регионов.
В Гостиный Двор приехали журналисты из разных субъектов Российской Федерации — из Калмыкии, Астрахани, Владимира, Удмуртии и многих других регионов.
Основными темами в этом году стали социальная политика, ход спецоперации и экономическая ситуация в России.
Основными темами в этом году стали социальная политика, ход спецоперации и экономическая ситуация в России.
Международная проблематика также не осталась без внимания. Как правило, вопросы мировой повестки в беседе с Путиным поднимают журналисты.
Международная проблематика также не осталась без внимания. Как правило, вопросы мировой повестки в беседе с Путиным поднимают журналисты.
Как и в прошлом году, среди авторов вопросов есть бойцы и ветераны СВО.
Как и в прошлом году, среди авторов вопросов есть бойцы и ветераны СВО.
Обрабатывать поступающие вопросы помогал "ГигаЧат" от "Сбера". По числу обращений лидировали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, а самым популярным способом задать вопрос президенту стал телефонный звонок.
Обрабатывать поступающие вопросы помогал "ГигаЧат" от "Сбера". По числу обращений лидировали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, а самым популярным способом задать вопрос президенту стал телефонный звонок.
Трансляцию прямой линии вели телеканалы и издания по всему миру.
Трансляцию прямой линии вели телеканалы и издания по всему миру.
По итогам прямой линии сформируют перечень поручений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По итогам прямой линии сформируют перечень поручений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
С 2001 года Путин, занимая должности президента и премьер-министра, почти ежегодно проводил прямые линии и большие пресс-конференции. В 2020-м форматы решили совместить. Поскольку эксперимент удался, с 2023-го все вместе это называется "Итоги года с Владимиром Путиным".
С 2001 года Путин, занимая должности президента и премьер-министра, почти ежегодно проводил прямые линии и большие пресс-конференции. В 2020-м форматы решили совместить. Поскольку эксперимент удался, с 2023-го все вместе это называется "Итоги года с Владимиром Путиным".