Главные вопросы: прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 19.12.2025
16:38 19.12.2025
Главные вопросы: прямая линия с Владимиром Путиным
Главные вопросы: прямая линия с Владимиром Путиным
В Гостином Дворе состоялись "Итоги года с Владимиром Путиным". Главные моменты — в фотоленте РИА Новости.
Главные вопросы: прямая линия с Владимиром Путиным

В Гостином Дворе состоялись "Итоги года с Владимиром Путиным". Главные моменты — в фотоленте РИА Новости.
Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве

Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

Площадкой для общения с главой государства по традиции стал Гостиный Двор.

Президент РФ Владимир Путин перед началом специальной программы Итоги года

Площадкой для общения с главой государства по традиции стал Гостиный Двор.

Вести прямую линию президенту помогали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве

Вести прямую линию президенту помогали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Девушки, которые передают микрофоны в зале, а также некоторые журналисты в этом году надели кокошники.

Журналисты перед началом прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

Девушки, которые передают микрофоны в зале, а также некоторые журналисты в этом году надели кокошники.

Задать вопрос можно было по телефону, с помощью СМС, через чат-бот на национальной платформе MАХ, в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также на сайте moskva-putinu.ru.

Ведущая Первого канала Екатерина Березовская во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве

Задать вопрос можно было по телефону, с помощью СМС, через чат-бот на национальной платформе MАХ, в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также на сайте moskva-putinu.ru.

Прием вопросов продолжался вплоть до конца эфира. Всего их поступило более трех миллионов.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве

Прием вопросов продолжался вплоть до конца эфира. Всего их поступило более трех миллионов.

На "Итоги года" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ, в том числе из недружественных стран.

Журналисты во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве

На "Итоги года" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ, в том числе из недружественных стран.

В Гостиный Двор приехали журналисты из разных субъектов Российской Федерации — из Калмыкии, Астрахани, Владимира, Удмуртии и многих других регионов.

Журналисты во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве

В Гостиный Двор приехали журналисты из разных субъектов Российской Федерации — из Калмыкии, Астрахани, Владимира, Удмуртии и многих других регионов.

Основными темами в этом году стали социальная политика, ход спецоперации и экономическая ситуация в России.

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года

Основными темами в этом году стали социальная политика, ход спецоперации и экономическая ситуация в России.

Международная проблематика также не осталась без внимания. Как правило, вопросы мировой повестки в беседе с Путиным поднимают журналисты.

Военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный перед началом прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

Международная проблематика также не осталась без внимания. Как правило, вопросы мировой повестки в беседе с Путиным поднимают журналисты.

Как и в прошлом году, среди авторов вопросов есть бойцы и ветераны СВО.

Участники СВО смотрят трансляцию специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Челябинске

Как и в прошлом году, среди авторов вопросов есть бойцы и ветераны СВО.

Обрабатывать поступающие вопросы помогал "ГигаЧат" от "Сбера". По числу обращений лидировали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, а самым популярным способом задать вопрос президенту стал телефонный звонок.

Перед началом прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

Обрабатывать поступающие вопросы помогал "ГигаЧат" от "Сбера". По числу обращений лидировали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, а самым популярным способом задать вопрос президенту стал телефонный звонок.

Трансляцию прямой линии вели телеканалы и издания по всему миру.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года

Трансляцию прямой линии вели телеканалы и издания по всему миру.

По итогам прямой линии сформируют перечень поручений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве

По итогам прямой линии сформируют перечень поручений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

С 2001 года Путин, занимая должности президента и премьер-министра, почти ежегодно проводил прямые линии и большие пресс-конференции. В 2020-м форматы решили совместить. Поскольку эксперимент удался, с 2023-го все вместе это называется "Итоги года с Владимиром Путиным".

Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст перед началом прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

С 2001 года Путин, занимая должности президента и премьер-министра, почти ежегодно проводил прямые линии и большие пресс-конференции. В 2020-м форматы решили совместить. Поскольку эксперимент удался, с 2023-го все вместе это называется "Итоги года с Владимиром Путиным".

