Татарстан планирует открыть торговое представительство в Омане - РИА Новости, 23.12.2025
16:38 23.12.2025 (обновлено: 16:44 23.12.2025)
Татарстан планирует открыть торговое представительство в Омане
Татарстан планирует открыть торговое представительство в Омане

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Султаната Оман в Маскате
Флаг Султаната Оман в Маскате. Архивное фото
КАЗАНЬ, 23 дек - РИА Новости. Татарстан планирует открыть торговое представительство в Омане, сообщил глава республики Рустам Минниханов.
"Оман для нас тоже интересен, мы планируем там открыть там наше торговое представительство", - сказал Минниханов журналистам.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин оценил создание в Татарстане исламской академии
19 декабря, 16:29
Глава Татарстана отметил, что республика активно работает со странами исламского мира, в частности с ОАЭ, Саудовской Аравией, Бахрейном.
"Исламский мир от России не отвернулся. Если взять наш товарооборот, практически половина товарооборота приходится на страны Организации исламского сотрудничества", - подчеркнул он.
По словам Минниханова, стремление к более тесному сотрудничеству есть с обеих сторон. Татарстан хотел бы продвигать в страны исламского мира нефтехимическую, машиностроительную продукцию, развивать взаимодействие в сферах туризма, спорта, культуры, реализовывать совместные проекты.
"По Оману активизируемся в ближайшее время", - резюмировал Минниханов.
Мечеть Кул-Шариф в Казанском Кремле - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Финансирование нацпроектов в Татарстане в 2026 г составит 53 млрд руб
25 ноября, 16:40
 
