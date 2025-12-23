Рейтинг@Mail.ru
Журналист набросился на Сырского из-за потерь ВСУ - РИА Новости, 23.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:30 23.12.2025
Журналист набросился на Сырского из-за потерь ВСУ
Журналист набросился на Сырского из-за потерь ВСУ - РИА Новости, 23.12.2025
Журналист набросился на Сырского из-за потерь ВСУ
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главкома ВСУ Александра Сырского за получение высшей государственной награды Франции — Ордена Почетного легиона — на РИА Новости, 23.12.2025
Журналист набросился на Сырского из-за потерь ВСУ

Боуз: Сырский получил государственную награду Франции на фоне потерь ВСУ

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главкома ВСУ Александра Сырского за получение высшей государственной награды Франции — Ордена Почетного легиона — на фоне потерь украинской армии, об этом он написал в соцсети X.
"В то время как украинцы массово умирают, допускающий грубые ошибки генерал Сырский получает французские почести", — обрушился с критикой он.
Боуз отметил, что Сырский получил свой орден от начальника генштаба французских ВС генерала Фабьена Мандона, который в ноябре заявил, что Франция должна быть готова "терять своих детей" и "страдать экономически" для сдерживания якобы российской угрозы.
Ранее Минобороны России сообщило о том, что военнослужащие российской группировки "Север" освободили населенный пункт Прилипка в Харьковской области, группировка "Восток" установила контроль над Андреевкой в Днепропетровской области.
За сутки потери украинской армии превысили 1405 военнослужащих. Кроме того, Киев потерял танк, 14 боевых бронированных машин, артиллерийское орудие, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, три станции радиоэлектронной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияХарьковская областьДнепропетровская областьАлександр СырскийЧей БоузВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
