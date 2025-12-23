Рейтинг@Mail.ru
"Идиотская победа". Журналиста разозлил новый шаг Польши против России
18:34 23.12.2025
"Идиотская победа". Журналиста разозлил новый шаг Польши против России
"Идиотская победа". Журналиста разозлил новый шаг Польши против России
Закрытие последнего в Польше генерального российского консульства в Гданьске ознаменовало собой победу русофобии, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети РИА Новости, 23.12.2025
В мире, Польша, Россия
"Идиотская победа". Журналиста разозлил новый шаг Польши против России

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Закрытие последнего в Польше генерального российского консульства в Гданьске ознаменовало собой победу русофобии, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
Польше закрылось последнее российское консульство — в Гданьске. Празднование этого события как некой идиотской победы неизбежно в условиях растущей русофобии в Польше. Пока Россия и Америка наращивают дипломатические контакты, поляками управляют из безмозглого Брюсселя", — написал он.
В середине ноября МИД Польши отозвал разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске. Поводом для этого якобы послужил инцидент, когда полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину.
После этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины. При этом он добавил, что эти люди якобы сотрудничали с Россией, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Польше Москву обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, и было бы странно, если бы не прозвучали обвинения и в этой диверсии.
В конце ноября МИД России вручил ноту об отзыве согласия на работу генконсульства Польши в Иркутске с 30 декабря 2025 года в качестве ответной меры на отзыв польскими властями согласия на функционирование генерального консульства России в Гданьске.
В октябре 2024 года Польша закрыла генеральное консульство России в Познани, а в мае 2025 года – генеральное консульство Кракове. В ответ на это Россия отозвала согласие на работу польских консульств в Санкт-Петербурге и Калининграде.
