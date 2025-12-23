Польша размещает антидроновое оборудование вдоль границы с Белоруссией

ВАРШАВА 23 дек – РИА Новости. Польша размещает антидроновое оборудование на наблюдательных башнях вдоль границы с Белоруссией, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский.
Выступление Кервиньского на фоне недавно построенной металлической наблюдательной башне транслировало польское телевидение.
Найденные в Польше обломки принадлежат дрону-приманке, заявило МВД
15 декабря, 11:46
"Эта башня – это одна из пяти наблюдательных башен, которые построены за последние месяцы. Но это особенная башня, так как на ней установлен первый кластер антидроновой системы, которая будет охранять польскую границу", - сказал Кервиньский.
Он отметил, что этот кластер будет введен в действие в будущем январе.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.