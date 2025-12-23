Рейтинг@Mail.ru
Польша размещает антидроновое оборудование вдоль границы с Белоруссией - РИА Новости, 23.12.2025
12:16 23.12.2025
Польша размещает антидроновое оборудование вдоль границы с Белоруссией
Польша размещает антидроновое оборудование вдоль границы с Белоруссией - РИА Новости, 23.12.2025
Польша размещает антидроновое оборудование вдоль границы с Белоруссией
Польша размещает антидроновое оборудование на наблюдательных башнях вдоль границы с Белоруссией, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации... РИА Новости, 23.12.2025
в мире, польша, россия, белоруссия, дональд туск, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, нато
В мире, Польша, Россия, Белоруссия, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, НАТО
Польша размещает антидроновое оборудование вдоль границы с Белоруссией

Польша размещает антидроновое оборудование на башнях вдоль границы с Белоруссией

Польские военнослужащие на границе с Белоруссией
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией. Архивное фото
ВАРШАВА 23 дек – РИА Новости. Польша размещает антидроновое оборудование на наблюдательных башнях вдоль границы с Белоруссией, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский.
Выступление Кервиньского на фоне недавно построенной металлической наблюдательной башне транслировало польское телевидение.
"Эта башня – это одна из пяти наблюдательных башен, которые построены за последние месяцы. Но это особенная башня, так как на ней установлен первый кластер антидроновой системы, которая будет охранять польскую границу", - сказал Кервиньский.
Он отметил, что этот кластер будет введен в действие в будущем январе.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию.
В миреПольшаРоссияБелоруссияДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзНАТО
 
 
