"Гранд Сервис Экспресс" рассказал о перевозках в Крым за шесть лет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Компания "Гранд Сервис Экспресс" за шесть лет постоянного железнодорожного сообщения перевезла в Крым 23 миллиона 600 тысяч пассажиров, сообщил журналистам начальник управления обособленного подразделения Санкт-Петербург АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" Денис Павлов.
"За шесть лет с момента восстановления железнодорожного сообщения компания перевезла 23 миллиона 600 тысяч пассажиров", - сказал Павлов на отправлении праздничного рейса из Петербурга в Севастополь.
Праздничный состав отправился во вторник с Московского вокзала Санкт-Петербурга, пассажиры рейса получат памятные подарки, смогут поучаствовать в юбилейной викторине и сфотографироваться с талисманом поездов "Таврия" Таврибарой.
Двадцать третьего декабря 2019 года, поезд "Таврия" №7 вышел из Санкт-Петербурга и 25 декабря первым прошел через Крымский мост. Несколькими часами позже в этот же день в Симферополь через Крымский мост прибыл поезд №28 из Москвы.
"Гранд Сервис Экспресс" – единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта – поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.