Рейтинг@Mail.ru
Трамп подарил Токаеву символический ключ от Белого дома и бейсболку - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 23.12.2025 (обновлено: 10:49 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/podarki-2064017613.html
Трамп подарил Токаеву символический ключ от Белого дома и бейсболку
Трамп подарил Токаеву символический ключ от Белого дома и бейсболку - РИА Новости, 23.12.2025
Трамп подарил Токаеву символический ключ от Белого дома и бейсболку
Президент США Дональд Трамп направил лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву несколько подарков, включая символический ключ от Белого дома и бейсболку с... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T10:19:00+03:00
2025-12-23T10:49:00+03:00
в мире
казахстан
сша
касым-жомарт токаев
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058255696_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_1d5251c88b86a8643fe76a8e0db6d63e.jpg
https://ria.ru/20251111/podarok-2054099155.html
казахстан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058255696_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7442b7d5737ea553b81ac2b5b67175ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, сша, касым-жомарт токаев, дональд трамп
В мире, Казахстан, США, Касым-Жомарт Токаев, Дональд Трамп
Трамп подарил Токаеву символический ключ от Белого дома и бейсболку

Трамп подарил Токаеву символический ключ от Белого дома и бейсболку с автографом

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АЛМА-АТА, 23 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву несколько подарков, включая символический ключ от Белого дома и бейсболку с автографом американского лидера, сообщил во вторник пресс-секретарь главы Казахстана Руслан Желдибай.
© Фото : Ruslan Zheldibay/TelegramПодарки, направленные Дональдом Трампом Касым-Жомарту Токаеву
Подарки, направленные Дональдом Трампом Касым-Жомарту Токаеву - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : Ruslan Zheldibay/Telegram
Подарки, направленные Дональдом Трампом Касым-Жомарту Токаеву
«
"В ходе краткой беседы после церемонии вручения верительных грамот президент США Дональд Трамп поделился с послом Казахстана Магжаном Ильясовым своими впечатлениями о встрече с главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Овальном кабинете в ноябре текущего года. Президент США также направил Касым-Жомарту Токаеву несколько подарков, среди которых символический ключ от Белого дома и бейсболка с его автографом", - сообщил Желдибай.
Пресс-секретарь также отметил, что американский лидер передал теплые личные пожелания президенту Казахстана, подчеркнул свое уважение и охарактеризовал его как прекрасного человека и опытного государственного деятеля с глубоким и взвешенным пониманием международных процессов.
Президент США Дональд Трамп и президент Сирии на переходный период Ахмед Ахмед Аш-Шараа во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 10 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Президент Сирии рассказал, что Трамп подарил ему на встрече в Белом доме
11 ноября, 09:38
 
В миреКазахстанСШАКасым-Жомарт ТокаевДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала