Трамп подарил Токаеву символический ключ от Белого дома и бейсболку

«

"В ходе краткой беседы после церемонии вручения верительных грамот президент США Дональд Трамп поделился с послом Казахстана Магжаном Ильясовым своими впечатлениями о встрече с главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Овальном кабинете в ноябре текущего года. Президент США также направил Касым-Жомарту Токаеву несколько подарков, среди которых символический ключ от Белого дома и бейсболка с его автографом", - сообщил Желдибай.