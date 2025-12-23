Трамп подарил Токаеву символический ключ от Белого дома и бейсболку

АЛМА-АТА, 23 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву несколько подарков, включая символический ключ от Белого дома и бейсболку с автографом американского лидера, сообщил во вторник пресс-секретарь главы Казахстана Руслан Желдибай.
"В ходе краткой беседы после церемонии вручения верительных грамот президент США Дональд Трамп поделился с послом Казахстана Магжаном Ильясовым своими впечатлениями о встрече с главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Овальном кабинете в ноябре текущего года. Президент США также направил Касым-Жомарту Токаеву несколько подарков, среди которых символический ключ от Белого дома и бейсболка с его автографом", - сообщил Желдибай.
Пресс-секретарь также отметил, что американский лидер передал теплые личные пожелания президенту Казахстана, подчеркнул свое уважение и охарактеризовал его как прекрасного человека и опытного государственного деятеля с глубоким и взвешенным пониманием международных процессов.