"Победа 9/45" представило антирейтинг стран, осквернивших память о войне

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Патриотическое движение "Победа 9/45" представило антирейтинг стран и персон, осквернивших память о победе в Великой Отечественной войне в 2025 году, в частности, в него вошли Германия и канцлер ФРГ Фридрих Мерц за "короткую память года", сообщили РИА Новости в движении.