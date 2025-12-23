МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Патриотическое движение "Победа 9/45" представило антирейтинг стран и персон, осквернивших память о победе в Великой Отечественной войне в 2025 году, в частности, в него вошли Германия и канцлер ФРГ Фридрих Мерц за "короткую память года", сообщили РИА Новости в движении.
"В год 80-летия великой Победы международное патриотическое движение "Победа 9/45" составило антирейтинг стран и политиков, чьи действия в 2025 году были направлены на раскол общей исторической памяти… Короткая память года: Германия и Фридрих Мерц", - сказано в сообщении.
Отмечается, что Мерц удостоен "высшей награды" за "дипломатическую трусость", в том числе за то, что не приехал на парад Победы в Москву.
В патриотическом движении сообщили, что за "лицемерие в квадрате" в антирейтинг вошла Еврокомиссия и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, а в "Трио позора" вошли Киев, Прага и Берлин.
"Владимир Зеленский получил "приз" за самые циничные угрозы, намекнув на возможность удара по параду Победы в Москве", - добавляется в сообщении.
За "политический вандализм" в антирейтинг движения вошла президент Молдавии Майя Санду. Как рассказали агентству в движении, власти Молдавии удостоились отдельной "награды" за административный погром памяти и за запрет на празднование Дня Победы на главной площади страны.
"В год 80-летия Великой Победы стало отчетливо ясно, для кого память - это политический инструмент, который можно запретить или осквернить. Нас уже не удивляет цинизм западных элит: они последовательны в своем желании переписать историю. Но для России, Китая и миллионов людей на постсоветском пространстве, в том числе тех, кто принял участие в наших мероприятиях, - это нерушимая истина, священная и единая для всех", - сказал лидер международного патриотического движения "Победа 9/45", вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, слова которого приводится в сообщении.
Патриотическое движение "Победа 9/45" создано в рамках АНО "Евразия" для сохранения исторической памяти и увековечения подвига павших, патриотического воспитания молодежи, а также противодействия фальсификации истории. Для укрепления дружбы и сохранения исторического наследия братских народов и развития межкультурного сотрудничества движение "Победа 9/45" поддерживает и организует проекты и акции в разных странах.
