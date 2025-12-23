Депутата заксобрания Петербурга оставили под стражей по делу о взятке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Депутат заксобрания Петербурга Олег Милюта оставлен под стражей по делу о взятке, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления о продлении мер пресечения в отношении Дмитрия Кохно, Олега Милюты, Юлии Логвиненко, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 (получение взятки) УК РФ, Олега Лапотко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 (посредничество во взятке) УК РФ", - сообщает пресс-служба.
В конце июня глава администрации Колпинского района Юлия Логвиненко и глава администрации муниципального образования Колпино Дмитрий Кохно были задержаны по подозрению во взятке на сумму не менее 9,2 миллиона рублей. По данным следствия, в период с декабря 2024 года по июнь 2025 года Логвиненко и Кохно через посредника получили эту сумму от генерального директора компании, производящей работы по благоустройству на территории Колпино, за общее покровительство коммерческой деятельности и дальнейшее содействие в заключении государственных контрактов на выполнение работ. Уголовное дело возбуждено по статье о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Городской главк СК сообщал, что к преступной схеме оказался причастен и депутат законодательного собрания Петербурга Милюта. Парламентария задержали, против него возбудили дело о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с декабря 2024 года по июнь 2025 года Логвиненко, Кохно и Милютой было получено не менее 14,2 миллиона рублей. Колпинский районный суд Петербурга отправил под стражу Милюту по обвинению в получении взятки вместе с чиновниками Колпино.
"Милюта просил меру, не связанную с изоляцией от общества. Сообщил суду, что у него скоро годовщина свадьбы с женой и за все время совместной жизни этот прекрасный день пара всегда проводила вместе", - отметили в пресс-службе судов.
Также Кохно просил у суда домашний арест, указывая на признание вины. "Срок меры всем - 25.03.2026", - добавили в судебной пресс-службе.
