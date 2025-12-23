В Петербурге суд поддержал покупателя жилья, проданного по "схеме Долиной"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Покупательница квартиры в Санкт-Петербурге отстояла свое право на это жилье, а продавец, утверждавшая, что стала жертвой мошенников, заплатит 300 тысяч рублей за почти два года проживания в ней, Покупательница квартиры в Санкт-Петербурге отстояла свое право на это жилье, а продавец, утверждавшая, что стала жертвой мошенников, заплатит 300 тысяч рублей за почти два года проживания в ней, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску Татьяны Зайченко к Ольге Алексеевой о признании сделки недействительной, по иску Ольги Алексеевой к Татьяне Зайченко - о выселении из жилого помещения и взыскании задолженности. Суд в удовлетворении исковых требований Зайченко к Алексеевой о признании сделки недействительной отказал. А вот исковые требования Алексеевой удовлетворил", - сообщает пресс-служба.

Теперь Зайченко должна выселиться из квартиры, с нее должно быть взыскано 300 тысяч рублей.

Поясняется, что Зайченко пыталась оспорить договор купли-продажи и заявила суду, что пошла на сделку под влиянием мошенников и перевела им полученные за квартиру 7 миллионов рублей. Покупательница Алексеева просила суд выселить Зайченко и взыскать с неё плату за проживание.

Женщины заключили следку в декабре 2023 года и договорились, что продавец поживёт в квартире ещё три дня за 4 тысячи рублей. Однако Зайченко отказалась выезжать и сделала это только в конце ноября 2025 года.

"Суд также учел, что при продаже квартиры ответчику истец совершила ряд последовательных действий – заключила агентский договор, сняла с регистрационного учета себя и своего сына, посещала ПНД для получения справки от психиатра, заключила договор купли-продажи, заключила договор аренды квартиры, получила денежные средства, которыми и распорядилась. Кроме того, ответчик был не первый покупатель, приходивший осматривать квартиру для ее покупки", - уточнили в пресс-службе судов.