В Петербурге суд поддержал покупателя жилья, проданного по "схеме Долиной" - РИА Новости, 23.12.2025
15:35 23.12.2025
В Петербурге суд поддержал покупателя жилья, проданного по "схеме Долиной"
В Петербурге суд поддержал покупателя жилья, проданного по "схеме Долиной" - РИА Новости, 23.12.2025
В Петербурге суд поддержал покупателя жилья, проданного по "схеме Долиной"
Покупательница квартиры в Санкт-Петербурге отстояла свое право на это жилье, а продавец, утверждавшая, что стала жертвой мошенников, заплатит 300 тысяч рублей... РИА Новости, 23.12.2025
2025
жилье, санкт-петербург, дело о квартире долиной, происшествия
Жилье, Санкт-Петербург, Дело о квартире Долиной, Происшествия
В Петербурге суд поддержал покупателя жилья, проданного по "схеме Долиной"

Суд встал на сторону покупателя проданного по схеме Долиной жилья в Петербурге

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоточек судьи
Молоточек судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Покупательница квартиры в Санкт-Петербурге отстояла свое право на это жилье, а продавец, утверждавшая, что стала жертвой мошенников, заплатит 300 тысяч рублей за почти два года проживания в ней, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску Татьяны Зайченко к Ольге Алексеевой о признании сделки недействительной, по иску Ольги Алексеевой к Татьяне Зайченко - о выселении из жилого помещения и взыскании задолженности. Суд в удовлетворении исковых требований Зайченко к Алексеевой о признании сделки недействительной отказал. А вот исковые требования Алексеевой удовлетворил", - сообщает пресс-служба.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Петербурге суд впервые прекратил спор по "схеме Долиной"
12 декабря, 16:01
12 декабря, 16:01
Теперь Зайченко должна выселиться из квартиры, с нее должно быть взыскано 300 тысяч рублей.
Поясняется, что Зайченко пыталась оспорить договор купли-продажи и заявила суду, что пошла на сделку под влиянием мошенников и перевела им полученные за квартиру 7 миллионов рублей. Покупательница Алексеева просила суд выселить Зайченко и взыскать с неё плату за проживание.
Женщины заключили следку в декабре 2023 года и договорились, что продавец поживёт в квартире ещё три дня за 4 тысячи рублей. Однако Зайченко отказалась выезжать и сделала это только в конце ноября 2025 года.
"Суд также учел, что при продаже квартиры ответчику истец совершила ряд последовательных действий – заключила агентский договор, сняла с регистрационного учета себя и своего сына, посещала ПНД для получения справки от психиатра, заключила договор купли-продажи, заключила договор аренды квартиры, получила денежные средства, которыми и распорядилась. Кроме того, ответчик был не первый покупатель, приходивший осматривать квартиру для ее покупки", - уточнили в пресс-службе судов.
Также доказательств того, что ответчик Алексеева знала или должна была знать, что Зайченко была введена в заблуждение (обманута) неустановленными лицами, а также доказательств того, что виновные в обмане истца неустановленные лица являлись представителями Алексеевой или они каким-либо образом содействовали ответчику в совершении сделки, истцом суду не представлено.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Суд впервые отказал пенсионерке, продавшей квартиру мошенникам
17 ноября, 06:50
17 ноября, 06:50
 
Жилье Санкт-Петербург Дело о квартире Долиной Происшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
