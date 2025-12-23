Рейтинг@Mail.ru
Китай понимает первопричины украинского кризиса, считает российский посол
14:22 23.12.2025
Китай понимает первопричины украинского кризиса, считает российский посол
Первопричины и геополитический контекст украинского кризиса прекрасно понимают в Пекине, заявил во вторник посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
в мире, китай, пекин, россия, игорь моргулов, си цзиньпин, евросоюз
В мире, Китай, Пекин, Россия, Игорь Моргулов, Си Цзиньпин, Евросоюз
© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
ПЕКИН, 23 дек - РИА Новости. Первопричины и геополитический контекст украинского кризиса прекрасно понимают в Пекине, заявил во вторник посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
Пекине прекрасно понимают первопричины и геополитический контекст украинского кризиса", - сказал Моргулов, выступая с лекцией перед преподавателями и студентами Народного университета Китая в Пекине.
Как отметил посол, председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно высказывался в этой связи о необходимости преодоления менталитета "холодной войны", обеспечения неделимости безопасности, соблюдения норм международного права.
Моргулов отметил, что Китай также выступает против попыток ЕС украсть российские замороженные активы.
"Китай выступает против неправомерных действий Евросоюза, пытающегося украсть замороженные в Бельгии российские суверенные активы, призывает создавать условия для мирного урегулирования, а не провоцировать напряженность", - добавил он.
Москва, отметил дипломат, со своей стороны также с уважением относится к коренным интересам КНР, в том числе по вопросу Тайваня.
"Говоря в целом, в текущей непростой геополитической обстановке Россия и Китай оказывают друг другу взаимную поддержку, отражают, стоя спина к спине, внешние вызовы и двойной тягой продвигают становление нового, справедливого и равноправного мирового порядка, отстаивая общие интересы Глобального Юга", - добавил посол.
В миреКитайПекинРоссияИгорь МоргуловСи ЦзиньпинЕвросоюз
 
 
