Китай понимает первопричины украинского кризиса, считает российский посол

ПЕКИН, 23 дек - РИА Новости. Первопричины и геополитический контекст украинского кризиса прекрасно понимают в Пекине, заявил во вторник посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
Как отметил посол, председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно высказывался в этой связи о необходимости преодоления менталитета "холодной войны", обеспечения неделимости безопасности, соблюдения норм международного права.
Моргулов отметил, что Китай также выступает против попыток ЕС украсть российские замороженные активы.
"Китай выступает против неправомерных действий Евросоюза, пытающегося украсть замороженные в Бельгии российские суверенные активы, призывает создавать условия для мирного урегулирования, а не провоцировать напряженность", - добавил он.
"Говоря в целом, в текущей непростой геополитической обстановке Россия и Китай оказывают друг другу взаимную поддержку, отражают, стоя спина к спине, внешние вызовы и двойной тягой продвигают становление нового, справедливого и равноправного мирового порядка, отстаивая общие интересы Глобального Юга", - добавил посол.
В Китае отреагировали на слова Путина о "подсвинках"
18 декабря, 17:45