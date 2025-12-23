https://ria.ru/20251223/ped-2064194696.html
В России появится вступительное испытание в педагогических вузах
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Абитуриенты при поступлении в педагогические вузы России с 2027 года будут проходить профильное вступительное испытание, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Планируем, что с 2027 года при поступлении в педвузы ребята будут проходить профильное вступительное испытание. Эта мера позволит готовить мотивированных учителей-предметников и повысит качество естественно-научного образования", - сказал Кравцов
, его слова приводит пресс-служба министерства.
Уточняется, что во вторник состоялось заседание Ассоциации развития педагогического образования (АРПО).
Кравцов отметил, что педагогические направления подготовки остаются одними из самых востребованных среди абитуриентов.