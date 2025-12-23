В России появится вступительное испытание в педагогических вузах

Рейтинг@Mail.ru
21:28 23.12.2025 (обновлено: 21:29 23.12.2025)
общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
Приемная комиссия. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Абитуриенты при поступлении в педагогические вузы России с 2027 года будут проходить профильное вступительное испытание, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Планируем, что с 2027 года при поступлении в педвузы ребята будут проходить профильное вступительное испытание. Эта мера позволит готовить мотивированных учителей-предметников и повысит качество естественно-научного образования", - сказал Кравцов, его слова приводит пресс-служба министерства.
Уточняется, что во вторник состоялось заседание Ассоциации развития педагогического образования (АРПО).
Кравцов отметил, что педагогические направления подготовки остаются одними из самых востребованных среди абитуриентов.
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Фальков рассказал о сокращении платных мест в российских вузах
22 декабря, 13:34
 
ОбществоРоссияСергей Кравцов
 
 
