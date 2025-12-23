Патрушев рассказал об урожае зерна по итогам 2025 года

"В этом году российские аграрии вновь дали нам повод для гордости. Даже несмотря на все погодные катаклизмы, с которыми столкнулись. В ряде регионов были возвратные заморозки, засуха, сильные дожди и ранний снег. Тем не менее урожай зерна этого года должен составить в чистом весе 137 миллионов тонн, и он один из самых значительных в новейшей истории", - сказал он в интервью газете "Известия".