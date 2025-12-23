Рейтинг@Mail.ru
Патрушев рассказал об урожае зерна по итогам 2025 года
02:01 23.12.2025
Патрушев рассказал об урожае зерна по итогам 2025 года
Патрушев рассказал об урожае зерна по итогам 2025 года - РИА Новости, 23.12.2025
Патрушев рассказал об урожае зерна по итогам 2025 года
Урожай зерна по итогам 2025 года должен составить 137 миллионов тонн в чистом весе, учитывая погодные катаклизмы, заявил вице-премьер РФ Дмитрия Патрушев. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T02:01:00+03:00
2025-12-23T02:01:00+03:00
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
россия
2025
Новости
ru-RU
россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика
Патрушев рассказал об урожае зерна по итогам 2025 года

Патрушев: урожай зерна в 2025 году должен составить 137 миллионов тонн

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Урожай зерна по итогам 2025 года должен составить 137 миллионов тонн в чистом весе, учитывая погодные катаклизмы, заявил вице-премьер РФ Дмитрия Патрушев.
"В этом году российские аграрии вновь дали нам повод для гордости. Даже несмотря на все погодные катаклизмы, с которыми столкнулись. В ряде регионов были возвратные заморозки, засуха, сильные дожди и ранний снег. Тем не менее урожай зерна этого года должен составить в чистом весе 137 миллионов тонн, и он один из самых значительных в новейшей истории", - сказал он в интервью газете "Известия".
Он отметил, что если бы не случись такая сложная погода, сбор был бы еще на несколько миллионов тонн больше.
Вице-премьер добавил, что в 2025 году объем гречихи прогнозируется в пределах 1 миллиона тонн, что полностью закроет потребности перерабатывающих мощностей в сырье и обеспечит внутренний рынок. В свою очередь урожай сои будет больше 8,5 миллиона тонн.
Ранее глава Минсельхоза РФ сообщала, что министерство сохраняет прогноз по урожаю зерна в этом году в 135 миллионов тонн.
РоссияДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
 
