Переговоры России и США по Украине могут завершиться миром, заявил Орбан
11:14 23.12.2025 (обновлено: 11:41 23.12.2025)
Переговоры России и США по Украине могут завершиться миром, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан верит, что переговоры об урегулировании на Украине могут завершиться миром, несмотря на противодействие Европы. РИА Новости, 23.12.2025
Переговоры России и США по Украине могут завершиться миром, заявил Орбан

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 23 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан верит, что переговоры об урегулировании на Украине могут завершиться миром, несмотря на противодействие Европы.
"Вполне возможно, что американо-российские переговоры успешно завершатся, даже несмотря на противодействие Европы. И тогда с привлечением украинцев будет достигнуто перемирие, но, возможно, удастся добиться и более прочного мира. В этом мы можем быть уверены", — сказал он в интервью телеканалу TV2.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
"Прямо сейчас". Орбан сделал новое заявление об Украине
21 декабря, 13:05
В начале октября Орбан предлагал провести между ЕС и Россией переговоры о будущей системе европейской безопасности, где Украина будет не главной темой. По словам премьера, мир на Украине может быть установлен только после переговоров Москвы и Вашингтона, а Европа упустила шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение Минских соглашений.
Кроме того, Орбан не раз говорил, что ЕС не может победить в конфликте на Украине, а если не начнет дипломатическое урегулирование, то получит по соседству второй Афганистан. Правоконсервативные партии Европы не хотят, чтобы граждане их стран возвращались с Украины в гробах, подчеркивал венгерский премьер. Он также предсказывал разделение Украины после завершения конфликта на российскую, демилитаризованную и западную зону.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Слабоумие и отвага: Украина переносит боевые действия на европейский фронт
22 декабря, 08:00

Обсуждение мирного плана Вашингтона

В конце ноября Белый дом заявил о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. Для ее обсуждения в Москву приезжали спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер — 2 декабря Владимир Путин принял их в Кремле. Встреча продолжалась почти пять часов.
По словам Путина, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал переговоры содержательными, добавив, что на их ходе и характере положительно сказались успехи российской армии на поле боя.
Затем в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.
В конце прошлой недели спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел в Майами переговоры с Уиткоффом и Кушнером. Об их результатах он должен доложить главе государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Путин сформулировал главную угрозу для Европы
20 декабря, 08:00
 
