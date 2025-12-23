Рейтинг@Mail.ru
В Приморском океанариуме впервые вырастили потомство морских коньков - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
06:08 23.12.2025 (обновлено: 09:01 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/okeanarium-2063991926.html
В Приморском океанариуме впервые вырастили потомство морских коньков
В Приморском океанариуме впервые вырастили потомство морских коньков - РИА Новости, 23.12.2025
В Приморском океанариуме впервые вырастили потомство морских коньков
Вырастить потомство морских коньков впервые удалось биологам в Приморском океанариуме, сообщает учреждение. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T06:08:00+03:00
2025-12-23T09:01:00+03:00
хорошие новости
приморский океанариум
приморский край
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064002623_0:16:873:507_1920x0_80_0_0_b9b6d182a77e9271edab0b11f4fbdc36.jpg
https://ria.ru/20251119/pingvin-2055892059.html
https://ria.ru/20250715/krab-2029158577.html
https://ria.ru/20251003/primore-2046078853.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064002623_0:36:873:691_1920x0_80_0_0_06ac7ddd29860010a54e700d07809003.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приморский океанариум, приморский край, общество
Хорошие новости, Приморский океанариум, Приморский край, Общество
В Приморском океанариуме впервые вырастили потомство морских коньков

В Приморском океанариуме впервые удалось вырастить потомство морских коньков

© Фото : Приморский океанариум Морские коньки Hippocampus reidi в Приморском океанариуме
Морские коньки Hippocampus reidi в Приморском океанариуме - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : Приморский океанариум
Морские коньки Hippocampus reidi в Приморском океанариуме
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 23 дек - РИА Новости. Вырастить потомство морских коньков впервые удалось биологам в Приморском океанариуме, сообщает учреждение.
"Биологам приморского океанариума впервые удалось вырастить потомство морских коньков", - говорится в сообщении.
Пингвин Гумбольдта оградил своего птенца от фотосессии в Приморском океанариуме - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Пингвин Гумбольдта оградил птенца от фотосессии в Приморском океанариуме
19 ноября, 04:04
Длинноносым морским конькам Hippocampus reidi исполнилось девять месяцев. Специалисты отдела содержания гидробионтов дальневосточных морей подчеркнули, что морские коньки легко дают потомство, однако выживаемость их мальков низка как в природе, так и в искусственных условиях.
Попытки размножения этих рыб ранее не принесли желаемого результата. Биологи констатируют прохождение всех критических этапов в разведении, процесс выращивания рыб с экзотической внешностью содержит немало ключевых трудностей. Среди них – гибель мальков из-за заглатывания воздуха при выходе из сумки самца или из-за отказа от питания. Дополнительной угрозой для выживаемости является их подверженность бактериальным и грибковым инфекциям.
Желанный результат стал возможен благодаря комплексному подходу, включавшему постоянный мониторинг и регулярную генеральную уборку аквариумов, ежедневный забор воды для анализов, оптимальную настройку ультрафиолетовых ламп, а также тщательный подбор живого корма (коловратки и науплии артемии) для молодняка.
Краб-стригун расцветки в горошек из Охотского моря, поселившийся в Приморском океанариуме - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
В Приморском океанариуме поселился необычный краб
15 июля, 09:02
"Сейчас наша "молодежь" сопоставима по размеру со взрослыми коньками и скоро сама будет готова стать родителями. Они прекрасно себя чувствуют и отлично кушают. Обычно по мере роста возникают и проблемы с кормлением, так как меняется размер пищи, а в наших водах, в отличие от тропических, нет большого разнообразия зоопланктона. Поэтому нам как-то приходится выкручиваться, и сейчас наши конечки уже едят артемию, выращенную в нашем секторе культивирования живых кормов, и мороженую мизиду", - отметил старший специалист отдела содержания гидробионтов дальневосточных морей Анатолий Соколов.
Взрослых рыб в большинстве аквариумов кормят заморозкой, так как с обеспечиванием их живыми кормами возникают сложности. В силу своей физиологии морские коньки питаются непрерывно. Пищеварение у морского конька, не имеющего ни зубов, ни желудка, протекает непрерывно и занимает всего три часа: он всасывает пищу прямо в кишечник. Это позволяет ему поглощать до нескольких тысяч рачков ежедневно.
Особенностью репродуктивного цикла морских коньков является то, что потомство вынашивается самцом. После того как самка отложит икру в его выводковую сумку, самец осуществляет оплодотворение и последующую инкубацию в течение приблизительно 40-60 дней. В настоящее время известно более 50 видов морских коньков, обитающих в тропических и умеренных широтах Мирового океана, большинство из которых находится в статусе "уязвимые" или "исчезающие" и нуждаются в охране.
Ухаживания мечехвоста - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Ухаживания мечехвостов попали на видео в Приморском океанариуме
3 октября, 04:07
 
Хорошие новостиПриморский океанариумПриморский крайОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала