В Приморском океанариуме впервые вырастили потомство морских коньков

ВЛАДИВОСТОК, 23 дек - РИА Новости. Вырастить потомство морских коньков впервые удалось биологам в Приморском океанариуме, Вырастить потомство морских коньков впервые удалось биологам в Приморском океанариуме, сообщает учреждение.

"Биологам приморского океанариума впервые удалось вырастить потомство морских коньков", - говорится в сообщении.

Длинноносым морским конькам Hippocampus reidi исполнилось девять месяцев. Специалисты отдела содержания гидробионтов дальневосточных морей подчеркнули, что морские коньки легко дают потомство, однако выживаемость их мальков низка как в природе, так и в искусственных условиях.

Попытки размножения этих рыб ранее не принесли желаемого результата. Биологи констатируют прохождение всех критических этапов в разведении, процесс выращивания рыб с экзотической внешностью содержит немало ключевых трудностей. Среди них – гибель мальков из-за заглатывания воздуха при выходе из сумки самца или из-за отказа от питания. Дополнительной угрозой для выживаемости является их подверженность бактериальным и грибковым инфекциям.

Желанный результат стал возможен благодаря комплексному подходу, включавшему постоянный мониторинг и регулярную генеральную уборку аквариумов, ежедневный забор воды для анализов, оптимальную настройку ультрафиолетовых ламп, а также тщательный подбор живого корма (коловратки и науплии артемии) для молодняка.

"Сейчас наша "молодежь" сопоставима по размеру со взрослыми коньками и скоро сама будет готова стать родителями. Они прекрасно себя чувствуют и отлично кушают. Обычно по мере роста возникают и проблемы с кормлением, так как меняется размер пищи, а в наших водах, в отличие от тропических, нет большого разнообразия зоопланктона. Поэтому нам как-то приходится выкручиваться, и сейчас наши конечки уже едят артемию, выращенную в нашем секторе культивирования живых кормов, и мороженую мизиду", - отметил старший специалист отдела содержания гидробионтов дальневосточных морей Анатолий Соколов.

Взрослых рыб в большинстве аквариумов кормят заморозкой, так как с обеспечиванием их живыми кормами возникают сложности. В силу своей физиологии морские коньки питаются непрерывно. Пищеварение у морского конька, не имеющего ни зубов, ни желудка, протекает непрерывно и занимает всего три часа: он всасывает пищу прямо в кишечник. Это позволяет ему поглощать до нескольких тысяч рачков ежедневно.