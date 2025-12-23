Ученые рассказали о геомагнитной обстановке

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Геомагнитная обстановка сохранится во вторник на умеренно повышенном уровне, небольшое усиление вспышечной активности возможно на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Космическая погода 23 декабря 2025 года ... Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка — сохранение на текущем уровне. Вспышечная активность — сохранение на текущем уровне (возможен слабый рост)", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
22 декабря, 12:25
Отмечается, что крапная корональная дыра на Солнце продолжает воздействовать на Землю. В частности, за прошедшие сутки дополнительно несколько возросла скорость солнечного ветра — до средних значений около 750 километров в секунду. Геомагнитные возмущения пока умеренные, это связано с низкими значениями напряженности магнитного поля солнечного ветра, рассказали в лаборатории. При этом признаков снижения скорости ветра не наблюдается, поэтому как минимум на текущем возмущенном уровне геомагнитная активность продержится ещё 1-2 суток, а возможно и дольше, спрогнозировали учёные).
Также во вторник возможен небольшой рост активности вспышек на Солнце в связи с наблюдавшимся в течение суток постепенным ростом площади солнечных пятен.
"Наиболее значимые центры солнечной активности собраны в данный момент преимущественно в правой (восточной) части Солнца, откуда почти не могут оказывать воздействие на Землю. В целом, несмотря на восходящие тренды, уровень вспышек на Солнце остается пока низким и какого-то стоящего упоминания влияния на космическую погоду не оказывает. Общий уровень геомагнитной и вспышечной обстановки — умеренно повышенный", - добавили в лаборатории.