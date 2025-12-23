Ученые рассказали о геомагнитной обстановке

"Космическая погода 23 декабря 2025 года ... Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка — сохранение на текущем уровне. Вспышечная активность — сохранение на текущем уровне (возможен слабый рост)", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Также во вторник возможен небольшой рост активности вспышек на Солнце в связи с наблюдавшимся в течение суток постепенным ростом площади солнечных пятен.

"Наиболее значимые центры солнечной активности собраны в данный момент преимущественно в правой (восточной) части Солнца, откуда почти не могут оказывать воздействие на Землю. В целом, несмотря на восходящие тренды, уровень вспышек на Солнце остается пока низким и какого-то стоящего упоминания влияния на космическую погоду не оказывает. Общий уровень геомагнитной и вспышечной обстановки — умеренно повышенный", - добавили в лаборатории.