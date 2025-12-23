Рейтинг@Mail.ru
Ученые рассказали о геомагнитной обстановке - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:10 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/obstanovka-2064004722.html
Ученые рассказали о геомагнитной обстановке
Ученые рассказали о геомагнитной обстановке - РИА Новости, 23.12.2025
Ученые рассказали о геомагнитной обстановке
Геомагнитная обстановка сохранится во вторник на умеренно повышенном уровне, небольшое усиление вспышечной активности возможно на Солнце, сообщили в Лаборатории РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T09:10:00+03:00
2025-12-23T09:10:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147409/66/1474096689_60:0:1340:720_1920x0_80_0_0_a2cdfb342405023aacb7296730fed98e.jpg
https://ria.ru/20251222/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20251203/magnitnye-buri-v-dekabre-2059460410.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147409/66/1474096689_220:0:1180:720_1920x0_80_0_0_6991351bd71e263929e363e62892de29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Наука, Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
Ученые рассказали о геомагнитной обстановке

ИКИ РАН: геомагнитная обстановка остается умеренно повышенной

CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center / Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center /
Вспышка на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Геомагнитная обстановка сохранится во вторник на умеренно повышенном уровне, небольшое усиление вспышечной активности возможно на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Космическая погода 23 декабря 2025 года ... Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка — сохранение на текущем уровне. Вспышечная активность — сохранение на текущем уровне (возможен слабый рост)", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
22 декабря, 12:25
Отмечается, что крапная корональная дыра на Солнце продолжает воздействовать на Землю. В частности, за прошедшие сутки дополнительно несколько возросла скорость солнечного ветра — до средних значений около 750 километров в секунду. Геомагнитные возмущения пока умеренные, это связано с низкими значениями напряженности магнитного поля солнечного ветра, рассказали в лаборатории. При этом признаков снижения скорости ветра не наблюдается, поэтому как минимум на текущем возмущенном уровне геомагнитная активность продержится ещё 1-2 суток, а возможно и дольше, спрогнозировали учёные).
Также во вторник возможен небольшой рост активности вспышек на Солнце в связи с наблюдавшимся в течение суток постепенным ростом площади солнечных пятен.
"Наиболее значимые центры солнечной активности собраны в данный момент преимущественно в правой (восточной) части Солнца, откуда почти не могут оказывать воздействие на Землю. В целом, несмотря на восходящие тренды, уровень вспышек на Солнце остается пока низким и какого-то стоящего упоминания влияния на космическую погоду не оказывает. Общий уровень геомагнитной и вспышечной обстановки — умеренно повышенный", - добавили в лаборатории.
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Магнитные бури в декабре: расписание и уровень геомагнитной активности
3 декабря, 12:17
 
НаукаЗемляРоссийская академия наукМощные вспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала