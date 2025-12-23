Прозападная сербская оппозиция предложила ввести госуправление в NIS

БЕЛГРАД, 23 дек – РИА Новости. Прозападные оппозиционные "Партия свободы и правосудия" (SSP) и SRCE подали в Скупщину (парламент) Сербии инициативу о введении государственного управления в российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США, сообщил глава SSP, экс-мэр Белграда Драган Джилас.

"В руках держу закон (законопроект, пока не принятый к рассмотрению – ред.) об утверждении общественного интереса в введении надзорного органа в NIS и отзыве прав собственников акционеров " Газпром нефть " и "Интеллидженс"… Мы ясно сказали, что, если Александр Вучич не смеет предложить закон о взятии NIS государством, мы этом сделаем", - заявил Джилас на во вторник на брифинге в парламенте.

Документ сначала должен пройти проверку на формальное соответствие акта законным требованиям со стороны Скупщины, а затем получить поддержку большинства депутатов, чтобы быть принят в повестку заседания. Оппозиционным партиям – авторам законотворческой инициативы о госуправлении NIS принадлежит 23 из 250 мест в парламенте Сербии

Президент Сербии Александр Вучич сообщал, что власти Сербии провели важные переговоры с иностранными партнерами в связи с российско-сербской " Нефтяной индустрией Сербии " под санкциями США и стали ближе на шаг к решению сложной ситуации, в которой находится компания и нефтяной сектор страны. Он подчеркнул, что у граждан Сербии нет причин для паники, государство обеспечило резервы дизельного топлива, бензина, мазута и керосина "до 15-го, а может и до 25-го января".

Скупщина Сербии поддержала 3 декабря проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сказал в минувшую пятницу, что Россия знает, что происходит с дочерней компанией "Газпром нефти" – NIS в Сербии. По его словам, Россия исходит из того, что Сербия будет исполнять взятые на себя обязательства, "иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в ее экономику".

На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга , дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.