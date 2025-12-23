Рейтинг@Mail.ru
Конькобежец Найденышев стал чемпионом России на дистанции 10 километров
16:13 23.12.2025
Конькобежец Найденышев стал чемпионом России на дистанции 10 километров
Конькобежец Найденышев стал чемпионом России на дистанции 10 километров
Даниил Найденышев стал лучшим на дистанции 10 км на чемпионате России по конькобежному спорту, который завершился в Коломне. РИА Новости Спорт, 23.12.2025
2025-12-23T16:13:00+03:00
2025-12-23T16:14:00+03:00
2025
Конькобежец Найденышев стал чемпионом России на дистанции 10 километров

Даниил Найденышев стал чемпионом России на дистанции 10 километров

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Даниил Найденышев стал лучшим на дистанции 10 км на чемпионате России по конькобежному спорту, который завершился в Коломне.
Результат спортсмена - 13 минут 30,61 секунды. Второе место занял Иван Фруктов (отставание - 0,06 секунды), тройку лидеров замкнул Вячеслав Воробьев (+11,31).
У женщин на дистанции 5 км первое место заняла Ксения Коржова, показавшая результат 7 минут 7,07 секунды. Второй стала Ирина Сальникова (отставание - 8,18), третьей - Анастасия Григорьева (+19,31).
Конькобежцы Саютина и Найденышев стали чемпионами России в масс-старте
