Конькобежец Найденышев стал чемпионом России на дистанции 10 километров
Даниил Найденышев стал лучшим на дистанции 10 км на чемпионате России по конькобежному спорту, который завершился в Коломне. РИА Новости Спорт, 23.12.2025
спорт
конькобежный спорт
россия
коломна
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Даниил Найденышев стал лучшим на дистанции 10 км на чемпионате России по конькобежному спорту, который завершился в Коломне.
Результат спортсмена - 13 минут 30,61 секунды. Второе место занял Иван Фруктов (отставание - 0,06 секунды), тройку лидеров замкнул Вячеслав Воробьев (+11,31).
У женщин на дистанции 5 км первое место заняла Ксения Коржова, показавшая результат 7 минут 7,07 секунды. Второй стала Ирина Сальникова (отставание - 8,18), третьей - Анастасия Григорьева (+19,31).