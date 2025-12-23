Россиянам объяснили, зачем мошенники взламывают аккаунты в соцсетях

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мошенники взламывают аккаунты в мессенджерах и соцсетях обычных пользователей для рассылки фишинговых сообщений, участия в серых схемах или шантажа, Мошенники взламывают аккаунты в мессенджерах и соцсетях обычных пользователей для рассылки фишинговых сообщений, участия в серых схемах или шантажа, заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Взлом такого аккаунта редко нужен ради чтения переписок. Его используют как инструмент: для рассылки фишинговых сообщений, участия в серых схемах или шантажа. В ваших наших аккаунтах нередко хранятся документы, личные фотографии, рабочие переписки. Доступ к ним используется для шантажа: взламывают не ради кражи, а ради выкупа за молчание", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что многие привыкли считать, что ценность аккаунта измеряется числом подписчиков, правами администратора или "звездным статусом", однако в реальности всё наоборот.

"Для теневого рынка именно "живой" аккаунт обычного пользователя в VK или Telegram - востребованный ресурс. Профиль с историей, контактами и привычной активностью выглядит надёжно и для людей, и для автоматических систем, а значит идеально подходит для злоупотреблений", - добавили в МВД.

По словам правоохранителей, отдельная проблема - голос и видео, так как мессенджеры за годы накопили огромный массив биометрии: голосовые сообщения, видеокружочки, характерные интонации. Как отметили в ведомстве, этого достаточно, чтобы нейросеть научилась говорить голосом пользователя.

"Для близких это выглядит убедительно: не текст с просьбой занять денег, а знакомая речь, знакомая манера общения", - указано в сообщении.