Россиянам объяснили, зачем мошенники взламывают аккаунты в соцсетях
09:15 23.12.2025
Россиянам объяснили, зачем мошенники взламывают аккаунты в соцсетях
Россиянам объяснили, зачем мошенники взламывают аккаунты в соцсетях
2025
Новости
Россиянам объяснили, зачем мошенники взламывают аккаунты в соцсетях

МВД: мошенники взламывают аккаунты в соцсетях для рассылки фишинговых сообщений

© РИА Новости / Александр Кряжев
Девушка со смартфоном
Девушка со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мошенники взламывают аккаунты в мессенджерах и соцсетях обычных пользователей для рассылки фишинговых сообщений, участия в серых схемах или шантажа, заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Взлом такого аккаунта редко нужен ради чтения переписок. Его используют как инструмент: для рассылки фишинговых сообщений, участия в серых схемах или шантажа. В ваших наших аккаунтах нередко хранятся документы, личные фотографии, рабочие переписки. Доступ к ним используется для шантажа: взламывают не ради кражи, а ради выкупа за молчание", - говорится в сообщении.
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Россиянам рассказали о признаках взлома аккаунта мошенниками
29 ноября, 11:23
В ведомстве отметили, что многие привыкли считать, что ценность аккаунта измеряется числом подписчиков, правами администратора или "звездным статусом", однако в реальности всё наоборот.
"Для теневого рынка именно "живой" аккаунт обычного пользователя в VK или Telegram - востребованный ресурс. Профиль с историей, контактами и привычной активностью выглядит надёжно и для людей, и для автоматических систем, а значит идеально подходит для злоупотреблений", - добавили в МВД.
По словам правоохранителей, отдельная проблема - голос и видео, так как мессенджеры за годы накопили огромный массив биометрии: голосовые сообщения, видеокружочки, характерные интонации. Как отметили в ведомстве, этого достаточно, чтобы нейросеть научилась говорить голосом пользователя.
"Для близких это выглядит убедительно: не текст с просьбой занять денег, а знакомая речь, знакомая манера общения", - указано в сообщении.
Также правоохранители показали пример скриншота сообщения, направленного со взломанного аккаунта педагога - злоумышленники создали от ее имени групповой чат с родителями, используя доверие к педагогу и авторитетный тон, опубликовали сообщение о срочном сборе денег якобы на поездку в Санкт-Петербург с проживанием и питанием.
Телефонный мошенник - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В МВД объяснили, как распознать, что вам пишут со взломанного аккаунта
29 ноября, 06:41
 
