Эксперт рассказал о новой схеме мошенников в новогодние праздники

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мошенники обманывают россиян от лица представителей РЖД и авиакомпаний, предлагая фиктивные субсидированные билеты на транспорт на Новый год, в итоге происходит кража личных данных и денег, рассказал РИА Новости директор по продукту "Защитник" Андрей Бийчук.
Мошенники стали использовать новый способ сбора данных россиян
4 декабря, 02:54
Так, сначала мошенники проводят массовые звонки по широкой базе контактов, целенаправленно выбирая жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов-миллионников, многие из которых являются уроженцами других регионов. В разговоре они представляются сотрудниками авиакомпаний, РЖД или представителями "партнерских программ" перевозчиков и сообщают о возможности приобрести льготные билеты на новогодние даты по "особой субсидированной цене" для тех, кто едет навестить родных.
Далее, продолжает эксперт, для оформления "льготы" у человека под предлогом подтверждения маршрута и паспортных данных выманивают конфиденциальную информацию или сразу просят совершить предоплату на "резервирование места".
При такой схеме мошенники учитывают социальные миграционные паттерны и эмоциональные триггеры - желания провести праздники с семьей.
Россиян предупредили о схеме мошенников с доставкой подарков
21 декабря, 09:03
"Апеллируя к доверию к "партнерским программам", преступники создают правдоподобную легенду для кражи денег и данных", - заверил Бийчук.
Чтобы защититься от подобных атак, в компании рекомендуют помнить, что никакие коммерческие, государственные или социальные программы субсидирования билетов не оформляются в ходе телефонного звонка. Покупка билетов должна осуществляться только через официальные каналы: сайты перевозчиков, лицензированные агрегаторы и кассы. Любой запрос на предоплату через перевод физлицу или по внешней ссылке - это точный признак мошенничества.
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября, 08:00