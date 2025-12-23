Эксперт рассказал о новой схеме мошенников в новогодние праздники

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мошенники обманывают россиян от лица представителей РЖД и авиакомпаний, предлагая фиктивные субсидированные билеты на транспорт на Новый год, в итоге происходит кража личных данных и денег, рассказал РИА Новости директор по продукту "Защитник" Андрей Бийчук.

"Злоумышленники, представляясь агентами авиакомпаний или РЖД , предлагают жителям крупных городов "горящие" субсидированные билеты на поезд или самолет в регионы России на предстоящие праздники", - сообщил он.

Так, сначала мошенники проводят массовые звонки по широкой базе контактов, целенаправленно выбирая жителей Москвы Санкт-Петербурга и других крупных городов-миллионников, многие из которых являются уроженцами других регионов. В разговоре они представляются сотрудниками авиакомпаний, РЖД или представителями "партнерских программ" перевозчиков и сообщают о возможности приобрести льготные билеты на новогодние даты по "особой субсидированной цене" для тех, кто едет навестить родных.

Далее, продолжает эксперт, для оформления "льготы" у человека под предлогом подтверждения маршрута и паспортных данных выманивают конфиденциальную информацию или сразу просят совершить предоплату на "резервирование места".

При такой схеме мошенники учитывают социальные миграционные паттерны и эмоциональные триггеры - желания провести праздники с семьей.

"Апеллируя к доверию к "партнерским программам", преступники создают правдоподобную легенду для кражи денег и данных", - заверил Бийчук.