05:38 23.12.2025
Эксперт рассказал о новой схеме мошенников в новогодние праздники
Эксперт рассказал о новой схеме мошенников в новогодние праздники
Мошенники обманывают россиян от лица представителей РЖД и авиакомпаний, предлагая фиктивные субсидированные билеты на транспорт на Новый год, в итоге происходит
2025-12-23T05:38:00+03:00
2025-12-23T05:38:00+03:00
россия, москва, санкт-петербург, ржд, новый год, общество, мошенники, мошенничество
Россия, Москва, Санкт-Петербург, РЖД, Новый год, Общество, мошенники, Мошенничество
Эксперт рассказал о новой схеме мошенников в новогодние праздники

РИА Новости: мошенники обманывают россиян под предлогом субсидированных билетов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мошенники обманывают россиян от лица представителей РЖД и авиакомпаний, предлагая фиктивные субсидированные билеты на транспорт на Новый год, в итоге происходит кража личных данных и денег, рассказал РИА Новости директор по продукту "Защитник" Андрей Бийчук.
"Злоумышленники, представляясь агентами авиакомпаний или РЖД, предлагают жителям крупных городов "горящие" субсидированные билеты на поезд или самолет в регионы России на предстоящие праздники", - сообщил он.
Так, сначала мошенники проводят массовые звонки по широкой базе контактов, целенаправленно выбирая жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов-миллионников, многие из которых являются уроженцами других регионов. В разговоре они представляются сотрудниками авиакомпаний, РЖД или представителями "партнерских программ" перевозчиков и сообщают о возможности приобрести льготные билеты на новогодние даты по "особой субсидированной цене" для тех, кто едет навестить родных.
Далее, продолжает эксперт, для оформления "льготы" у человека под предлогом подтверждения маршрута и паспортных данных выманивают конфиденциальную информацию или сразу просят совершить предоплату на "резервирование места".
При такой схеме мошенники учитывают социальные миграционные паттерны и эмоциональные триггеры - желания провести праздники с семьей.
"Апеллируя к доверию к "партнерским программам", преступники создают правдоподобную легенду для кражи денег и данных", - заверил Бийчук.
Чтобы защититься от подобных атак, в компании рекомендуют помнить, что никакие коммерческие, государственные или социальные программы субсидирования билетов не оформляются в ходе телефонного звонка. Покупка билетов должна осуществляться только через официальные каналы: сайты перевозчиков, лицензированные агрегаторы и кассы. Любой запрос на предоплату через перевод физлицу или по внешней ссылке - это точный признак мошенничества.
