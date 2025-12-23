Рейтинг@Mail.ru
Бурная светская жизнь: звезды на новогоднем балу в центре Москвы
Шоубиз
 
08:30 23.12.2025
Бурная светская жизнь: звезды на новогоднем балу в центре Москвы
Бурная светская жизнь: звезды на новогоднем балу в центре Москвы
Бурная светская жизнь: звезды на новогоднем балу в центре Москвы
В центре столицы в отеле Four Seasons Moscow прошел "Бал волшебных сказок". Предновогодний праздник от Radio Monte Carlo собрал многих знаменитостей и их семьи.
москва, фото - культура, фото, новый год, фото, филипп киркоров, регина тодоренко, культура-важное, елка, снегурочка, знаменитости, звезды
Шоубиз, Москва, Фото - Культура, Фото, Новый год, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Культура-Важное, елка, Снегурочка, Знаменитости, звезды
Бурная светская жизнь: звезды на новогоднем балу в центре Москвы

В центре Москвы прошел "Бал волшебных сказок" от Radio Monte Carlо

Регина Тодоренко и Елена Подкаминская
Регина Тодоренко и Елена Подкаминская - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Сергей Бойко, фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
Регина Тодоренко и Елена Подкаминская
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В центре столицы в отеле Four Seasons Moscow прошел "Бал волшебных сказок". Предновогодний праздник от Radio Monte Carlo собрал многих знаменитостей и их семьи. Для юных гостей организовали увлекательное путешествие по миру известных сказок. Чем еще запомнилось одно из главных светских событий этой зимы — в фотоленте РИА Новости.
© Григорий Галантный, фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"

Всех гостей приветствовал каллиграф. Он заполнял бальные карточки для распорядителя, который затем объявлял прибывших на торжество гостей. Дополнительно каждого приглашенного приветствовал фонтан из конфетти, погружая в волшебную атмосферу.

На фото: Регина Тодоренко и Анна Тихомирова

На фото: Регина Тодоренко и Анна Тихомирова

Регина Тодоренко и Анна Тихомирова

Всех гостей приветствовал каллиграф. Он заполнял бальные карточки для распорядителя, который затем объявлял прибывших на торжество гостей. Дополнительно каждого приглашенного приветствовал фонтан из конфетти, погружая в волшебную атмосферу.

На фото: Регина Тодоренко и Анна Тихомирова

© Григорий Галантный, фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
1 из 9
© Анна Темерина, фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"

Ключевой темой бала стала "прогулка" по миру известных европейских сказок. На целый вечер в зале ожили красочные сцены из "Золушки", "Пиноккио", "Мэри Поппинс", "Питер Пэна", "Винни-Пуха" и других историй. За интерактивную часть отвечали карусели, творческие мастерские и масштабная инсталляция в виде пряничного домика. Кстати, лакомство можно было украсить собственными узорами, дав волю фантазии.

На фото: Ольга Мягких

На фото: Ольга Мягких

Ольга Мягких

Ключевой темой бала стала "прогулка" по миру известных европейских сказок. На целый вечер в зале ожили красочные сцены из "Золушки", "Пиноккио", "Мэри Поппинс", "Питер Пэна", "Винни-Пуха" и других историй. За интерактивную часть отвечали карусели, творческие мастерские и масштабная инсталляция в виде пряничного домика. Кстати, лакомство можно было украсить собственными узорами, дав волю фантазии.

На фото: Ольга Мягких

© Анна Темерина, фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
2 из 9
© Сергей Бойко, фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"

На балу уделили много внимания деталям и мелочам. Декорации выполнили в единой концепции, вдохновленной новогодними мотивами, а для всех гостей, включая юных, действовал дресс-код Black Tie. Поэтому почти все выглядели роскошно и элегантно.

На фото: Елена Подкаминская

На фото: Елена Подкаминская

Елена Подкаминская

На балу уделили много внимания деталям и мелочам. Декорации выполнили в единой концепции, вдохновленной новогодними мотивами, а для всех гостей, включая юных, действовал дресс-код Black Tie. Поэтому почти все выглядели роскошно и элегантно.

На фото: Елена Подкаминская

© Сергей Бойко, фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
3 из 9
© Дмитрий Гаврилов, фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"

Наиболее ответственно к выбору наряда подошла Регина Тодоренко. Телеведущая, певица и трижды мама сияла в пышном пудровом платье в пол. Регина дополнила его эффектной накидкой, украшенной бабочками, благодаря чему напоминала добрую волшебницу.

На фото: Регина Тодоренко

На фото: Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Наиболее ответственно к выбору наряда подошла Регина Тодоренко. Телеведущая, певица и трижды мама сияла в пышном пудровом платье в пол. Регина дополнила его эффектной накидкой, украшенной бабочками, благодаря чему напоминала добрую волшебницу.

На фото: Регина Тодоренко

© Дмитрий Гаврилов, фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
4 из 9
© Григорий Галантный, фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"

Рэпер Мот (Матвей Мельников) посетил светское событие вместе с супругой Марией Мельниковой и сыном Соломоном. Все трое выдержали классический Black Tie: мужчины в смокингах, а Мария в лаконичном черном платье с золотой вышивкой.

На фото: Мельниковы Матвей и Мария с сыном Соломоном

На фото: Мельниковы Матвей и Мария с сыном Соломоном

Мельниковы Матвей и Мария с сыном Соломоном

Рэпер Мот (Матвей Мельников) посетил светское событие вместе с супругой Марией Мельниковой и сыном Соломоном. Все трое выдержали классический Black Tie: мужчины в смокингах, а Мария в лаконичном черном платье с золотой вышивкой.

На фото: Мельниковы Матвей и Мария с сыном Соломоном

© Григорий Галантный, фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
5 из 9
© Дмитрий Гаврилов, фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"

Какой же бал, и без короля. Филипп Киркоров, хоть и предпочел смокингу косуху, отлично вписался в светскую атмосферу и чувствовал себя как дома. А в беседе с журналистами признался, что продолжает верить в чудеса и даже Снегурочку. "Правда не встретил еще (Снегурочку, — ред.)", — сетовал артист. Дети поп-короля, кстати, отца не сопровождали. Но, как отметил Киркоров, Алла-Виктория и Мартин "уже взрослые".

На фото: Филипп Киркоров

На фото: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

Какой же бал, и без короля. Филипп Киркоров, хоть и предпочел смокингу косуху, отлично вписался в светскую атмосферу и чувствовал себя как дома. А в беседе с журналистами признался, что продолжает верить в чудеса и даже Снегурочку. "Правда не встретил еще (Снегурочку, — ред.)", — сетовал артист. Дети поп-короля, кстати, отца не сопровождали. Но, как отметил Киркоров, Алла-Виктория и Мартин "уже взрослые".

На фото: Филипп Киркоров

© Дмитрий Гаврилов, фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
6 из 9
© Яна Темерина, фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"

Среди гостей также была Яна Рудковская. Продюсер и светская львица появилась в утонченном вязаном платье нежно-голубого оттенка. И, надо сказать, выглядела в нем одновременно женственно и уютно.

На фото: Яна Рудковская

На фото: Яна Рудковская

Яна Рудковская

Среди гостей также была Яна Рудковская. Продюсер и светская львица появилась в утонченном вязаном платье нежно-голубого оттенка. И, надо сказать, выглядела в нем одновременно женственно и уютно.

На фото: Яна Рудковская

© Яна Темерина, фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
7 из 9
© Анна Темерина, фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"

"Бал волшебных сказок" также посетил режиссер Клим Шипенко с дочерью Климентиной и многие другие знаменитости.

На фото: Клим Шипенко

На фото: Клим Шипенко

Клим Шипенко

"Бал волшебных сказок" также посетил режиссер Клим Шипенко с дочерью Климентиной и многие другие знаменитости.

На фото: Клим Шипенко

© Анна Темерина, фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
8 из 9
© Ирина Огаркова, фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"

Многие дамы выбрали вечерние наряды черного цвета, как, к примеру, Жасмин и Светлана Столповских. И выглядели великолепно.

На фото: Жасмин и Светлана Столповских

На фото: Жасмин и Светлана Столповских

Жасмин и Светлана Столповских

Многие дамы выбрали вечерние наряды черного цвета, как, к примеру, Жасмин и Светлана Столповских. И выглядели великолепно.

На фото: Жасмин и Светлана Столповских

© Ирина Огаркова, фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
9 из 9
 
