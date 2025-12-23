Бурная светская жизнь: звезды на новогоднем балу в центре Москвы

Всех гостей приветствовал каллиграф. Он заполнял бальные карточки для распорядителя, который затем объявлял прибывших на торжество гостей. Дополнительно каждого приглашенного приветствовал фонтан из конфетти, погружая в волшебную атмосферу.
На фото: Регина Тодоренко и Анна Тихомирова
Ключевой темой бала стала "прогулка" по миру известных европейских сказок. На целый вечер в зале ожили красочные сцены из "Золушки", "Пиноккио", "Мэри Поппинс", "Питер Пэна", "Винни-Пуха" и других историй. За интерактивную часть отвечали карусели, творческие мастерские и масштабная инсталляция в виде пряничного домика. Кстати, лакомство можно было украсить собственными узорами, дав волю фантазии.
На фото: Ольга Мягких
На балу уделили много внимания деталям и мелочам. Декорации выполнили в единой концепции, вдохновленной новогодними мотивами, а для всех гостей, включая юных, действовал дресс-код Black Tie. Поэтому почти все выглядели роскошно и элегантно.
На фото: Елена Подкаминская
Наиболее ответственно к выбору наряда подошла Регина Тодоренко. Телеведущая, певица и трижды мама сияла в пышном пудровом платье в пол. Регина дополнила его эффектной накидкой, украшенной бабочками, благодаря чему напоминала добрую волшебницу.
На фото: Регина Тодоренко
Рэпер Мот (Матвей Мельников) посетил светское событие вместе с супругой Марией Мельниковой и сыном Соломоном. Все трое выдержали классический Black Tie: мужчины в смокингах, а Мария в лаконичном черном платье с золотой вышивкой.
На фото: Мельниковы Матвей и Мария с сыном Соломоном
Какой же бал, и без короля. Филипп Киркоров, хоть и предпочел смокингу косуху, отлично вписался в светскую атмосферу и чувствовал себя как дома. А в беседе с журналистами признался, что продолжает верить в чудеса и даже Снегурочку. "Правда не встретил еще (Снегурочку, — ред.)", — сетовал артист. Дети поп-короля, кстати, отца не сопровождали. Но, как отметил Киркоров, Алла-Виктория и Мартин "уже взрослые".
На фото: Филипп Киркоров
Среди гостей также была Яна Рудковская. Продюсер и светская львица появилась в утонченном вязаном платье нежно-голубого оттенка. И, надо сказать, выглядела в нем одновременно женственно и уютно.
На фото: Яна Рудковская
"Бал волшебных сказок" также посетил режиссер Клим Шипенко с дочерью Климентиной и многие другие знаменитости.
На фото: Клим Шипенко
Многие дамы выбрали вечерние наряды черного цвета, как, к примеру, Жасмин и Светлана Столповских. И выглядели великолепно.
На фото: Жасмин и Светлана Столповских
