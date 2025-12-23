Бурная светская жизнь: звезды на новогоднем балу в центре Москвы

© Григорий Галантный, фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"

Рэпер Мот (Матвей Мельников) посетил светское событие вместе с супругой Марией Мельниковой и сыном Соломоном. Все трое выдержали классический Black Tie: мужчины в смокингах, а Мария в лаконичном черном платье с золотой вышивкой.

На фото: Мельниковы Матвей и Мария с сыном Соломоном