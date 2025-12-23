Минюст США сделал новое заявление о файлах по делу Эпштейна

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Министерство юстиции США заявило, что часть опубликованных новых файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна содержит ложные и сенсационные утверждения против президента США Дональд Трампа, которые были переданы в ФБР незадолго до выборов 2020 года.

Ранее РИА Новости сообщало о том, что минюст США во вторник опубликовал более 10 тысяч новых файлов по делу Эпштейна объемом более 10 гигабайт.

"Некоторые из опубликованных документов содержат недостоверные и сенсационные утверждения в отношении президента Трампа , которые были поданы в ФБР непосредственно перед выборами 2020 года. Эти утверждения являются необоснованными и ложными", - говорится в заявлении минюста США в соцсети X.

В ведомстве подчеркнули, что, если бы в этих материалах была хотя бы минимальная доля достоверности, они уже были бы использованы против Трампа.

В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке Флориде . Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.

В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.