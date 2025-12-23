https://ria.ru/20251223/minyust-2064120705.html
Минюст США сделал новое заявление о файлах по делу Эпштейна
Минюст США сделал новое заявление о файлах по делу Эпштейна - РИА Новости, 23.12.2025
Минюст США сделал новое заявление о файлах по делу Эпштейна
Министерство юстиции США заявило, что часть опубликованных новых файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна содержит ложные и сенсационные утверждения против... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T16:09:00+03:00
2025-12-23T16:09:00+03:00
2025-12-23T16:16:00+03:00
в мире
сша
фбр
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956553875_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9e381fbbef01b1a12144125985210b9b.jpg
https://ria.ru/20251223/ssha-2064064233.html
https://ria.ru/20251221/ssha-2063583977.html
сша
нью-йорк (город)
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956553875_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_865db6b361b28cd58a0c759ca0a44201.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, фбр, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп
В мире, США, ФБР, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп
Минюст США сделал новое заявление о файлах по делу Эпштейна
Минюст США сообщил о ложных утверждениях против Трампа в файлах по делу Эпштейна
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Министерство юстиции США заявило, что часть опубликованных новых файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна содержит ложные и сенсационные утверждения против президента США Дональд Трампа, которые были переданы в ФБР незадолго до выборов 2020 года.
Ранее РИА Новости сообщало о том, что минюст США
во вторник опубликовал более 10 тысяч новых файлов по делу Эпштейна
объемом более 10 гигабайт.
"Некоторые из опубликованных документов содержат недостоверные и сенсационные утверждения в отношении президента Трампа
, которые были поданы в ФБР
непосредственно перед выборами 2020 года. Эти утверждения являются необоснованными и ложными", - говорится в заявлении минюста США в соцсети X.
В ведомстве подчеркнули, что, если бы в этих материалах была хотя бы минимальная доля достоверности, они уже были бы использованы против Трампа.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке
и Флориде
. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена
в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.