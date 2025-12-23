https://ria.ru/20251223/minoborony-2064102207.html
ВС России расширили плацдарм для наступления на западном берегу реки Гайчур
Освобождение Андреевки в Днепропетровской области позволило расширить плацдарм для дальнейшего наступления на западном берегу реки Гайчур, сообщило министерство РИА Новости, 23.12.2025
