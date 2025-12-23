Рейтинг@Mail.ru
ВС России расширили плацдарм для наступления на западном берегу реки Гайчур - РИА Новости, 23.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 23.12.2025
ВС России расширили плацдарм для наступления на западном берегу реки Гайчур
ВС России расширили плацдарм для наступления на западном берегу реки Гайчур
Освобождение Андреевки в Днепропетровской области позволило расширить плацдарм для дальнейшего наступления на западном берегу реки Гайчур, сообщило министерство РИА Новости, 23.12.2025
ВС России расширили плацдарм для наступления на западном берегу реки Гайчур

Освобождение Андреевки расширило плацдарм для наступления на берегу реки Гайчур

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Освобождение Андреевки в Днепропетровской области позволило расширить плацдарм для дальнейшего наступления на западном берегу реки Гайчур, сообщило министерство обороны России.
Гвардейцы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" в ходе активных боевых действий освободили населённый пункт Андреевка в Днепропетровской области, расположенный вдоль восточного берега реки Гайчур, отметили в Минобороны.
"Освобождение Андреевки позволило расширить плацдарм для дальнейшего наступления на западном берегу реки Гайчур", - говорится в сообщении.
