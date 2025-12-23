Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 23.12.2025 (обновлено: 12:43 23.12.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ за сутки потеряли свыше 320 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие в зоне действия группировки... РИА Новости, 23.12.2025
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 320 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России.
"ВСУ потеряли свыше 320 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении ведомства.
Силы "Востока" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Барвиновка, Терноватое, Любицкое, Гуляй-Поле, Верхняя Терса, Косовцево, Заречное Запорожской области и Коммунаровка Днепропетровской области, отметили в Минобороны РФ.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьЗаречныйЗапорожская областьДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
