Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 23.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ за сутки потеряли свыше 320 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие в зоне действия группировки... РИА Новости, 23.12.2025
2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Минобороны: ВСУ потеряли свыше 320 военных в зоне действий "Востока" за сутки