В Харьковской области выросло число нарколабораторий, заявил Лисняк - РИА Новости, 23.12.2025
15:19 23.12.2025
В Харьковской области выросло число нарколабораторий, заявил Лисняк
В Харьковской области выросло число нарколабораторий, заявил Лисняк
харьковская область, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Харьковская область, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области выросло число нарколабораторий, заявил Лисняк

Лисняк: в Харьковской области при поддержки СБУ выросло число нарколабораторий

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Число нарколабораторий под покровительством Службы безопасности Украины (СБУ) выросло в Харьковской области, заявил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
"Стало известно об увеличении числа наркотических лабораторий в Харьковской области, действующих при покровительстве со стороны СБУ. Прекурсоры для изготовления наркотиков поступают из Полтавской и Днепропетровской областей. Готовая продукция направляется в Одессу и Чернигов для последующего направления за рубеж, в том числе в Россию", - сказал Лисняк.
По его словам, ВСУ использует доход от продажи наркотиков в качестве финансирования подрывной деятельности против России.
Харьковская областьСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
