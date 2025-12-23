Рейтинг@Mail.ru
Гросси доводит позицию России по ЗАЭС до других стран, заявил Лихачев
17:07 23.12.2025 (обновлено: 17:43 23.12.2025)
Гросси доводит позицию России по ЗАЭС до других стран, заявил Лихачев
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси доводит до руководства других стран и международных организаций точку зрения РФ по ситуации на Запорожской АЭС и в городе... РИА Новости, 23.12.2025
россия, магатэ, рафаэль гросси, энергодар, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", днепр (река)
Россия, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Энергодар, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Днепр (река)
Гросси доводит позицию России по ЗАЭС до других стран, заявил Лихачев

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси доводит до руководства других стран и международных организаций точку зрения РФ по ситуации на Запорожской АЭС и в городе Энергодаре, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы регулярно обсуждаем с Рафаэлем Гросси эту проблематику. Он - человек в мире влиятельный, он доносит нашу точку зрения до руководителей стран и международных организаций", - сказал Лихачев журналистам.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Лихачев рассказал, когда начнется возобновление работы ЗАЭС
Россия МАГАТЭ Рафаэль Гросси Энергодар Алексей Лихачев Запорожская АЭС Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Днепр (река)
 
 
