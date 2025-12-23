Запуск частной ракеты "Ханбит-Нано" в космос завершился аномалией

СЕУЛ, 23 дек — РИА Новости. Запуск первого коммерческого космического носителя "Ханбит-Нано" южнокорейской Innospace закончился провалом, трансляцию вела сама компания.
«
"Во время полета произошла аномалия", — гласила надпись на экране, после чего видео прекратилось.
© InnospaceЗапуск ракеты "Ханбит-Нано". Кадр трансляции
© Innospace
Запуск ракеты "Ханбит-Нано". Кадр трансляции
Ракета стартовала примерно в 10:13 по Сеулу (04:13 мск) с космодрома Алкантара в Бразилии.
Запуск начался успешно и проходил в штатном режиме примерно в течение минуты. Ракета успешно взлетела и ее приборы даже передавали кадры, но во время набора высоты ситуация ухудшилась. Видео перестало поступать на экраны, команда в центре управления полетом выглядела растерянно.
Позднее агентство Ренхап допустило, что ракета взорвалась. Запуск ранее несколько раз переносили из-за технических неполадок.