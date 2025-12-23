Запуск частной ракеты "Ханбит-Нано" в космос завершился аномалией

"Во время полета произошла аномалия", — гласила надпись на экране, после чего видео прекратилось.

Запуск начался успешно и проходил в штатном режиме примерно в течение минуты. Ракета успешно взлетела и ее приборы даже передавали кадры, но во время набора высоты ситуация ухудшилась. Видео перестало поступать на экраны, команда в центре управления полетом выглядела растерянно.