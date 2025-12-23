Рейтинг@Mail.ru
Запуск частной ракеты "Ханбит-Нано" в космос завершился аномалией
Наука
 
05:24 23.12.2025 (обновлено: 10:48 23.12.2025)
Запуск частной ракеты "Ханбит-Нано" в космос завершился аномалией
Запуск частной ракеты "Ханбит-Нано" в космос завершился аномалией - РИА Новости, 23.12.2025
Запуск частной ракеты "Ханбит-Нано" в космос завершился аномалией
Запуск первого коммерческого космического носителя "Ханбит-Нано" южнокорейской Innospace закончился провалом, трансляцию вела сама компания. РИА Новости, 23.12.2025
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Запуск частной ракеты "Ханбит-Нано" в космос завершился аномалией

Запуск первой частной космической ракеты Южной Кореи закончился аномалией

СЕУЛ, 23 дек — РИА Новости. Запуск первого коммерческого космического носителя "Ханбит-Нано" южнокорейской Innospace закончился провалом, трансляцию вела сама компания.
"Во время полета произошла аномалия", — гласила надпись на экране, после чего видео прекратилось.
Ракета стартовала примерно в 10:13 по Сеулу (04:13 мск) с космодрома Алкантара в Бразилии.
Запуск начался успешно и проходил в штатном режиме примерно в течение минуты. Ракета успешно взлетела и ее приборы даже передавали кадры, но во время набора высоты ситуация ухудшилась. Видео перестало поступать на экраны, команда в центре управления полетом выглядела растерянно.
Позднее агентство Ренхап допустило, что ракета взорвалась. Запуск ранее несколько раз переносили из-за технических неполадок.
