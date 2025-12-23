Американская атомная подлодка прибыла к берегам Южной Кореи, пишут СМИ

Отмечается, что длина АПЛ 110 метров, ширина - 10 метров, а экипаж составляет 110 человек. Подлодка USS Greeneville оснащена высокоточными крылатыми ракетами типа "Томагавк" и 12 установками вертикального пуска (УВП), а также торпедами и четырьмя торпедными аппаратами.

Как подчеркнули в агентстве, последний раз американская АПЛ заходила в южнокорейский порт 10 месяцев назад - в феврале этого года атомная подводная лодка класса "Лос-Анджелес" USS Alexandria также прибыла на военно-морскую базу в Пусане для пополнения запасов и отдыха экипажа.

Соединенные Штаты в факт-листе заявили, что дали разрешение Республике Корея на строительство ударных подводных лодок с атомными двигателями и будут тесно сотрудничать с Сеулом в целях повышения требований к этому судостроительному проекту, в том числе к источникам топлива. При этом, Ли Чжэ Мён ранее подчеркнул, что обладание Южной Кореей АПЛ не является проявлением воли к получению ядерного оружия, и страна не собирается отступать от режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).