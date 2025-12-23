Рейтинг@Mail.ru
Американская атомная подлодка прибыла к берегам Южной Кореи, пишут СМИ
10:44 23.12.2025 (обновлено: 10:49 23.12.2025)
Американская атомная подлодка прибыла к берегам Южной Кореи, пишут СМИ
Американская атомная подлодка прибыла к берегам Южной Кореи, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2025
Американская атомная подлодка прибыла к берегам Южной Кореи, пишут СМИ
Атомная подводная лодка (АПЛ) США класса "Лос-Анджелес" USS Greeneville во вторник прибыла на военно-морскую базу прибрежного города Пусан в Южной Корее для... РИА Новости, 23.12.2025
в мире
сша
южная корея
пусан
ли чжэ мен
дональд трамп
сша
южная корея
пусан
в мире, сша, южная корея, пусан, ли чжэ мен, дональд трамп
В мире, США, Южная Корея, Пусан, Ли Чжэ Мен, Дональд Трамп
Американская атомная подлодка прибыла к берегам Южной Кореи, пишут СМИ

Yonhap: американская атомная подводная лодка прибыла к берегам Южной Кореи

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Bryan MaiАтомная подводная лодка ВМС США класса "Лос-Анджелес" USS Greeneville
Атомная подводная лодка ВМС США класса Лос-Анджелес USS Greeneville - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Bryan Mai
Атомная подводная лодка ВМС США класса "Лос-Анджелес" USS Greeneville
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Атомная подводная лодка (АПЛ) США класса "Лос-Анджелес" USS Greeneville во вторник прибыла на военно-морскую базу прибрежного города Пусан в Южной Корее для пополнения запасов и отдыха экипажа, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.
"ВМС (Республики Корея - ред.) сообщили, что атомная подводная лодка ВМС США USS Greeneville водоизмещением 6,3 тонны 23 декабря вошла в порт военно-морской базы Пусана для пополнения запасов и отдыха экипажа", - говорится в материале агентства.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Южной Корее назвали сроки создания первой атомной подлодки
30 октября, 11:33
Отмечается, что длина АПЛ 110 метров, ширина - 10 метров, а экипаж составляет 110 человек. Подлодка USS Greeneville оснащена высокоточными крылатыми ракетами типа "Томагавк" и 12 установками вертикального пуска (УВП), а также торпедами и четырьмя торпедными аппаратами.
Согласно информации Рёнхап, по случаю пребывания американской АПЛ на южнокорейской базе ВМС Республики Корея планируют провести обмен опытом с военными США, что позволит "еще больше упрочить совместную боеготовность".
При этом, USS Greeneville стала первой атомной подлодкой США, прибывшей к берегам Корейского полуострова при южнокорейском президенте Ли Чжэ Мёне, вступившем в должность в июне До этого указанная АПЛ посещала Республику Корея трижды, последний раз - в 2016 году.
Как подчеркнули в агентстве, последний раз американская АПЛ заходила в южнокорейский порт 10 месяцев назад - в феврале этого года атомная подводная лодка класса "Лос-Анджелес" USS Alexandria также прибыла на военно-морскую базу в Пусане для пополнения запасов и отдыха экипажа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
США строят до 15 новых подлодок, заявил Трамп
Вчера, 01:40
Ранее в ноябре президент Ли Чжэ Мён сообщил, что Южная Корея и США создали окончательный факт-лист для недавних договоренностей по торговле и в сфере безопасности, которые были достигнуты в результате переговоров с американским президентом Дональдом Трампом 29 октября в южнокорейском Кёнчжу. После объявления лист был опубликован Белым домом. Глава государства заявил, что стороны согласовали намерение продвигать строительство атомных подводных лодок для Южной Кореи и Сеул заручился поддержкой США в вопросе права на переработку отработанного ядерного топлива.
Соединенные Штаты в факт-листе заявили, что дали разрешение Республике Корея на строительство ударных подводных лодок с атомными двигателями и будут тесно сотрудничать с Сеулом в целях повышения требований к этому судостроительному проекту, в том числе к источникам топлива. При этом, Ли Чжэ Мён ранее подчеркнул, что обладание Южной Кореей АПЛ не является проявлением воли к получению ядерного оружия, и страна не собирается отступать от режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Атомная подводная лодка Новомосковск во время комплексных учений в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Производство атомных подлодок США подорожало на два миллиарда долларов
18 ноября, 08:54
 
В миреСШАЮжная КореяПусанЛи Чжэ МенДональд Трамп
 
 
